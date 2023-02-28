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霍楚新提案 調最低時薪、漲菸稅受歡迎

記者和釗宇╱紐約報導
民調顯示，紐約州選民對州長霍楚的支持率比上月略微下滑。圖為她日前出席甘迺迪機場航廈動工典禮。(美聯社)
民調顯示，紐約州選民對州長霍楚的支持率比上月略微下滑。圖為她日前出席甘迺迪機場航廈動工典禮。(美聯社)

最新民調顯示，紐約州選民對州長霍楚(Kathy Hochul)的支持率比上月略微下滑，但她新財年預算案提出的部分政策獲兩黨選民支持，例如將香菸稅每盒提高1元以及未來最低時薪與通膨率掛鉤等。

根據錫耶納學院(Siena College)27日公布的民調，霍楚的支持率為46%，比上月的48%小幅下降，不支持率也從42%微升至43%；同時，56%選民認可霍楚的施政，不認可率為40%，比上月略有上升。

儘管支持率下降，霍楚在預算案中提出的多項政策獲得兩黨選民支持；其中，七成受訪者支持將最低時薪與通膨率掛鉤，該政策民主黨人支持率高達82%，共和黨也有59%，獨立選民為57%；另外，霍楚提出將每盒香菸稅從4.35元升至5.35元，獲得62%選民支持，禁止調味香菸也獲得57%支持。

錫耶納學院民調專家格林伯格(Steven Greenberg)表示，「本月霍楚的支持率和施政認可率均小幅下滑，但整體施政認可度仍然較高，尤其是對民主黨選民；但在一些問題上好壞參半。」

爭議話題，民眾的支持情況基本按黨派區分；例如，霍楚提出的擴大電影業抵稅計畫，遭到48%選民反對，支持率則只有41%；同時，她提出的2025年後禁止新建築用瓦斯爐，反對者達53%，只有39%支持。

民調還顯示，犯罪仍是選民最為關心的問題，有36%選民將解決犯罪問題列為第一要務，不過，有49%選民不認可霍楚對犯罪問題的處理，只有43%認可；排在其後的分別是降低生活成本和建設可負擔住房；霍楚此前在預算案中提出，增加法官的設保自由裁量權，以及為各地設立新建住房指標，並加快建案推進速度。

民調顯示，紐約州選民對州長霍楚的支持率比上月略微下滑。(州長辦公室提供)
民調顯示，紐約州選民對州長霍楚的支持率比上月略微下滑。(州長辦公室提供)
民調顯示，紐約州選民對州長霍楚的支持率比上月略微下滑。(美聯社)
民調顯示，紐約州選民對州長霍楚的支持率比上月略微下滑。(美聯社)

霍楚 民調 預算

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