民主黨警鐘響起 紐約市23亞裔選區 倒戈全投李修頓

李修頓(講話者)選前在法拉盛舉辦造勢大會，承諾重整治安、提供公平教育，幫助亞裔實現美國夢。(記者牟蘭／攝影)

雖然共和黨未能在奪下紐約州長席位，但普選數據顯示，以民主黨選民為主的紐約市投票 率比四年前大幅下降；同時，以往支持民主黨的亞裔選民，因為在治安犯罪、歧視和教育問題上不滿民主黨的政策，轉支持共和黨。

紐約州民主黨註冊選民的數量比共和黨的兩倍還多，但霍楚 此次總得票卻只比李修頓高不到6%；雖然她得到90%的非洲裔選民的選票，但正統猶太裔、西語裔和亞裔幾乎全面倒戈。

根據紐約郵報分析，在法拉盛等地的州眾議員第40選區，李修頓得票7819張，高於霍楚的7301張；而在亞裔同樣集中的南布碌崙(布魯克林)州眾議員第47、49選區，李修頓得票也高於霍楚；雖然霍楚在曼哈頓華埠的整體得票率領先，但李修頓在華埠的第16投票區以187票對153票戰勝霍楚；總體來說，主打治安議題的共和黨李修頓共在紐約市23個亞裔為主的投票區內戰勝霍楚。

同時，作為民主黨大本營的紐約市，投票率也比四年前大幅下降；選舉委員會數據顯示，選舉日紐約市的投票率只有36%，四年前為55%，當時全美出現「藍潮」，前州長葛謨(Andrew Cuomo)以23%的得票差距連任；而若計入提前投票和不在籍選票，紐約市整體投票率比四年前下降10%，上州則僅降4%。

其中，布朗士區投票率下降最嚴重，投票率不到27%，比四年前少近15%，導致霍楚今年在該區拿到的選票比四年前的葛謨少11萬張。

此外，布碌崙投票率比四年前降8%，曼哈頓則降11%；全市唯一投票率上升的區是共和黨支持者為主的史泰登島，小幅上升3.5%，逾半註冊選民投票。

霍楚團隊發言人馬丁(James Martin)表示，「和近期類似的期中選舉相比，紐約州選民的投票率升至歷史性水平，霍楚獲得了超過300萬選民的支持。」

馬丁所指可能是2014年期中選舉，因為今年的投票率比2014年有所升高，而2018年期中選舉出現的「藍潮」主要是針對共和黨川普2016當選總統表達不滿；然而，紐約市今年的投票率仍比2014年低，讓一些民選官員擔憂形勢對民主黨不利。