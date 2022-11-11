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自由黨團盯麥卡錫「想當議長 與我合作」

編譯孫梁／綜合10日電
有意出任眾院議長的麥卡錫被保守派的眾院自由黨團要求合作。（Getty Images）
有意出任眾院議長的麥卡錫被保守派的眾院自由黨團要求合作。（Getty Images）

保守派的眾院自由黨團(House Freedom Caucus，HFC)要求有意出任眾院議長的麥卡錫(Kevin McCarthy)與他們合作，並提出合作議題的清單，威脅說如果合作要求被拒，將挑戰他的議長地位。

HFC在期中選舉前就將合作清單交給麥卡錫，但迄今尚未收到答覆。如果共和黨人期待的「紅潮」在期中選舉之夜出現，擁有42名成員的HFC將無法影響新議長的產生。由於沒有出現增強共和黨勢力的紅潮，麥卡錫要保住議長地位，可能就必須與HFC和黨內其他派系合作。

HFC成員古德(Bob Good)表示，麥卡錫面臨的挑戰不是意識形態，而是他無法保證拿到議長所需的218票，「許多人和我們一樣，感到他沒有贏得領導權和我們的支持。」

HFC成員馬喬麗·格林9日曾與麥卡錫會面，她沒有說明是否支持麥卡錫當議長。（路透...
HFC成員馬喬麗·格林9日曾與麥卡錫會面，她沒有說明是否支持麥卡錫當議長。（路透）

HFC成員馬喬麗·格林(Marjorie Greene)9日曾與麥卡錫會面，但她沒有說明是否支持麥卡錫當議長。HFC主席佩里(Scott Perry)呼籲將下周推舉議長的議程延後，「選舉前需要知道遊戲規則，現在還不知道誰是多數和少數，投票前應當協商」。

麥卡錫若要成為議長，就必須展現出他能得到黨內的支持，他過去一年表現出重視黨內右翼的姿態，但也與部分派系的政治訴求保持距離，包括對拜登總統提出彈劾案。

儘管共和黨尚未拿到多數黨所需的218席，麥卡錫9日啟動了角逐議長的征程，他致函共和黨同僚說：「我確信我們將贏得多數席位，作為議長我將傾心傾聽，致力於自下而上的達成共識，而不是自上而下的發號施令，意味著要讓正確的人擔任正確的職務。」

共和黨人已開始就眾院高層的改組展開活動，共和黨黨鞭史卡利斯(Steve Scalise)宣布有意競選眾院多數黨領袖的眾院二號人物地位，眾院共和黨會議主席愛麗絲·史蒂芬尼克(Elise Stefanik)希望保住她現有的職位。

競爭最激烈的是多數黨黨鞭的位置，全國共和黨競選委員會主席艾默(Tom Emmer)和共和黨研究委員會主席班克斯(Jim Banks)都在躍躍欲試。

保守派的眾院自由黨團要求有意出任眾院議長的麥卡錫合作，HFC成員古德表示，麥卡錫...
保守派的眾院自由黨團要求有意出任眾院議長的麥卡錫合作，HFC成員古德表示，麥卡錫未贏得我們的支持。（美聯社）

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