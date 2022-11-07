我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麥卡錫有望出任眾院議長 不排除「彈劾拜登」

前NBA湖人球星 36歲「魔獸」哈沃德宣布赴台灣打球

期中選舉計票耗時數天：6決戰州可能隨時「紅藍變色」

記者顏伶如／即時報導
昨天是提早投票的最後一天，全美已有4200萬人完成投票。（美聯社）
昨天是提早投票的最後一天，全美已有4200萬人完成投票。（美聯社）

2020年大選留給世人的教訓是，投票日當晚的初步計票數字，跟所有選票都完成統計的最終結果恐怕不一樣，整個計票過程可能耗時數天。當時共和黨在某幾州剛開票時出現領先，不過隨著通訊選票逐漸開出，民主黨則獲得逆轉勝，這個狀況被媒體稱為「藍色位移」(blue shift)、「紅色幻影」(red mirage)；另外幾州則是隨著票數逐漸開出，共和黨得票一路走高。

有線電視新聞網(CNN)報導，紅藍兩個陣營開票期間票數消長的轉變，11月8日晚間開票時肯定再次上演，因為各州對於選民如何投票、選務官員何時開始計票、計票數字多久更新一次等規定都不相同。最近幾次選舉出現的趨勢為，民主黨選民較傾向採取通訊投票(vote-by-mail)或直接將選票投入集票箱(ballot dropboxes)，共和黨選民則普遍喜歡在投票日前往投票所投下一票。

報導指出，由於較多民眾選擇通訊投票或提早投票，這次選舉紅藍兩色「位移」或「幻影」的狀況可能更明顯；投票日來臨前夕，估計全國已有數千萬民眾已經完成投票。

攸關參議院多數席次由何黨掌控的六個決戰州，其中五州2020年大選時拜登曾經締造「由紅轉藍」的紀錄，這幾州今年選舉計票過程恐怕耗時較久。

亞利桑納州：可能藍轉紅

由藍轉紅的狀況可能出現，某些因素在於根據州法規定，選務官員收到通訊選票即可開始處理，包括拆信封、核對簽名，並且將選票堆疊整齊方便作業。選務官員也可以開始計票，但統計結果在投票日之前不得公布。由於民主黨選民較青睞通訊投票，因此計票結果剛宣布時，可能出現民主黨領先的跡象。

賓州：可能紅轉藍

「紅色幻影」可能在賓州發生，如同2020年大選時的戲劇化轉變。當時，前總統川普在投票日晚間開出票數裡，領先拜登大約70萬票，可是經過後來持續四天的開票，拜登靠著通訊選票後來居上，最終確定以6萬3000票差距擊敗川普。

喬治亞州：可能紅轉藍

喬州2020年兩席聯邦參議員都由民主黨勝出，拜登同樣贏得喬州。今年雖然參議員與州長選情激烈，但有機會再次出現「藍色位移」。

內華達州：狀況不明朗

這是內華達州第一次在期中選舉全面採行通訊投票，郵戳為投票日但卻在投票截止後送達選務機關的選票，根據州法定義仍為有效票，必須列入計票，只要在11月12日之前寄達即可。這些「遲到選票」(late-arriving ballots)讓勝負結果變得難以預測。

威斯康辛州：可能紅轉藍

2020年時，拜登威州選情在24小時之內變得明朗，「藍色位移」今年可能再次出現。

密西根州：可能紅轉藍

2020年，投票日晚間初步開票結果是川普領先，但選民睡了一較隔天醒來，發現拜登得票大幅超前。

通訊投票 拜登 開票

上一則

期中選舉 獲川普背書共和黨候選人聲勢浩大

延伸閱讀

麥卡錫有望出任眾院議長 不排除「彈劾拜登」

麥卡錫有望出任眾院議長 不排除「彈劾拜登」
白宮：即便共和黨贏得期中選舉 美仍力挺烏克蘭

白宮：即便共和黨贏得期中選舉 美仍力挺烏克蘭
裴洛西議長生涯將結束 共和黨料掌握國會

裴洛西議長生涯將結束 共和黨料掌握國會
假冒學貸減免計畫 詐財電話猖獗

假冒學貸減免計畫 詐財電話猖獗

熱門新聞

無糖汽水(diet soda)使用甜味劑(sweetener)，近來不少研究指出其不利於腸道中重要蛋白的形成。(Pixabay)

快看世界／心臟科醫生分享：要心臟健康 別吃這5食物

2022-11-02 12:12
總統拜登。資料照。（Getty Images）

NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火

2022-11-01 09:09
超市架子上標榜「幫助增強免疫力」的商品琳瑯滿目，但通過汲取食物中的維生素和礦物質，就能擁有健康身體嗎？專家來解答。(Pexels)

快看世界／吃增強免疫食物 沒做對這點等同徒勞

2022-11-03 12:23
國會大廈。(美聯社)

紐時分析：這次期中選舉可能出現的4種結果

2022-11-07 09:26
前總統川普。美聯社

CNN：川普不願公布稅表的五個真正理由

2022-11-01 14:47
美國快艇詹姆斯號巡洋艦(後右)的警衛於今年8月3日在厄瓜多加拉巴戈斯群島登上一艘中國漁船。美聯社

中國漁船大肆捕撈魷魚 在南美公海與美快艇僵持

2022-11-01 14:35

超人氣

更多 >
又出「大」事？安珀赫德疑西班牙街頭「嗯嗯」被拍到

又出「大」事？安珀赫德疑西班牙街頭「嗯嗯」被拍到
紐時分析：這次期中選舉可能出現的4種結果

紐時分析：這次期中選舉可能出現的4種結果
被控性侵未成年人 拒絕5萬私了 華人按摩師被捕喊冤

被控性侵未成年人 拒絕5萬私了 華人按摩師被捕喊冤
「欸，你好」習近平見蕭茲首句話掀波

「欸，你好」習近平見蕭茲首句話掀波
彩票換鈔票 紐約婦人損失7.5萬

彩票換鈔票 紐約婦人損失7.5萬