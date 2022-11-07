期中選舉計票耗時數天：6決戰州可能隨時「紅藍變色」

昨天是提早投票的最後一天，全美已有4200萬人完成投票。（美聯社）

2020年大選留給世人的教訓是，投票日當晚的初步計票數字，跟所有選票都完成統計的最終結果恐怕不一樣，整個計票過程可能耗時數天。當時共和黨在某幾州剛開票 時出現領先，不過隨著通訊選票逐漸開出，民主黨則獲得逆轉勝，這個狀況被媒體稱為「藍色位移」(blue shift)、「紅色幻影」(red mirage)；另外幾州則是隨著票數逐漸開出，共和黨得票一路走高。

有線電視新聞網(CNN)報導，紅藍兩個陣營開票期間票數消長的轉變，11月8日晚間開票時肯定再次上演，因為各州對於選民如何投票、選務官員何時開始計票、計票數字多久更新一次等規定都不相同。最近幾次選舉出現的趨勢為，民主黨選民較傾向採取通訊投票 (vote-by-mail)或直接將選票投入集票箱(ballot dropboxes)，共和黨選民則普遍喜歡在投票日前往投票所投下一票。

報導指出，由於較多民眾選擇通訊投票或提早投票，這次選舉紅藍兩色「位移」或「幻影」的狀況可能更明顯；投票日來臨前夕，估計全國已有數千萬民眾已經完成投票。

攸關參議院多數席次由何黨掌控的六個決戰州，其中五州2020年大選時拜登 曾經締造「由紅轉藍」的紀錄，這幾州今年選舉計票過程恐怕耗時較久。

亞利桑納州：可能藍轉紅

由藍轉紅的狀況可能出現，某些因素在於根據州法規定，選務官員收到通訊選票即可開始處理，包括拆信封、核對簽名，並且將選票堆疊整齊方便作業。選務官員也可以開始計票，但統計結果在投票日之前不得公布。由於民主黨選民較青睞通訊投票，因此計票結果剛宣布時，可能出現民主黨領先的跡象。

賓州：可能紅轉藍

「紅色幻影」可能在賓州發生，如同2020年大選時的戲劇化轉變。當時，前總統川普在投票日晚間開出票數裡，領先拜登大約70萬票，可是經過後來持續四天的開票，拜登靠著通訊選票後來居上，最終確定以6萬3000票差距擊敗川普。

喬治亞州：可能紅轉藍

喬州2020年兩席聯邦參議員都由民主黨勝出，拜登同樣贏得喬州。今年雖然參議員與州長選情激烈，但有機會再次出現「藍色位移」。

內華達州：狀況不明朗

這是內華達州第一次在期中選舉全面採行通訊投票，郵戳為投票日但卻在投票截止後送達選務機關的選票，根據州法定義仍為有效票，必須列入計票，只要在11月12日之前寄達即可。這些「遲到選票」(late-arriving ballots)讓勝負結果變得難以預測。

威斯康辛州：可能紅轉藍

2020年時，拜登威州選情在24小時之內變得明朗，「藍色位移」今年可能再次出現。

密西根州：可能紅轉藍

2020年，投票日晚間初步開票結果是川普領先，但選民睡了一較隔天醒來，發現拜登得票大幅超前。