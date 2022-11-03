我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世說新聞／星巴克點單技巧 竟能便宜一半

「史上最貴」期中選舉 獲8.8億政治獻金 富豪索羅斯捐最多

為民主黨奮力一搏 拜登連3天造勢 首站新墨州

中央社／華盛頓3日綜合外電
拜登展開為期3天的造勢行程。（美聯社）
拜登展開為期3天的造勢行程。（美聯社）

總統拜登為了防止民主黨在期中選舉落敗，今天奮力做最後一搏，他認為這是美國民主的成敗時刻，而共和黨人則在通貨膨脹和移民等問題上抨擊白宮。

法新社報導，8日登場的期中選舉將決定國會的控制權，民意調查顯示共和黨人將接管民主黨目前的微幅多數席位，這可能會使拜登第一任期剩下的2年變成一場漫長的政治鬥爭。

聯邦眾院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）說，拜登未能解決選民對通膨和「犯罪率飆升」等各方面的擔憂。如果共和黨贏得多數席位，麥卡錫可望成為眾院議長。

他在推特表示：「民主黨人只是想把大家的注意力從他們製造的災難上移開。」

拜登展開為期3天的造勢行程，首站為新墨西哥州，再來是加州和伊利諾州，這些主要是民主黨的票倉，這表明民主黨在面對大量無證移民、犯罪率上升和40年來最嚴重通膨相關議題的抨擊時，採取防守策略。

拜登與人氣依然居高不下的前總統歐巴馬將於11月5日前往關鍵的賓州。拜登曾在歐巴馬身邊擔任兩任副總統。

他們將與前總統川普互別苗頭。儘管川普輸掉2020年大選，並因在佛羅里達州別墅藏匿白宮機密文件而受到調查，但他仍是共和黨實質上的領袖，且可能再度參加2024年總統大選。

拜登 民主黨 共和黨

上一則

「史上最貴」期中選舉 獲8.8億政治獻金 富豪索羅斯捐最多

延伸閱讀

期中選舉倒數5天 執政黨失利幾乎是「政壇定律」

期中選舉倒數5天 執政黨失利幾乎是「政壇定律」
美韓防長聯合聲明 重申維護台海和平穩定重要性

美韓防長聯合聲明 重申維護台海和平穩定重要性
控制政府開支 共和黨醞釀砍社安福利、紅藍卡

控制政府開支 共和黨醞釀砍社安福利、紅藍卡
「樂天」拜登對選情過分樂觀 民主黨人擔憂

「樂天」拜登對選情過分樂觀 民主黨人擔憂

熱門新聞

醫護人員到排隊現場搶救受傷者。(美聯社)

警：首爾踩踏事件增至154死 26死為外國人 剩1人身分不明

2022-10-30 09:54
圖為警方逮捕Nelson Peter Chia的畫面。（視頻截圖）

僱兇殺女友徐麗麗 73歲華男剛進獄就自殺

2022-10-28 20:19
眾議院議長裴洛西在洛杉磯的住宅28日凌晨遭歹徒入侵，丈夫保羅（82歲）以「密語」報警，救了自己一命。（美聯社）

「朋友在家等我太太」 裴洛西丈夫密語報警救自己一命

2022-10-29 10:15
無糖汽水(diet soda)使用甜味劑(sweetener)，近來不少研究指出其不利於腸道中重要蛋白的形成。(Pixabay)

快看世界／心臟科醫生分享：要心臟健康 別吃這5食物

2022-11-02 12:12
悲劇後的梨泰院 而在踩踏事件發生後，大量的警力及救援人力在現場搶救，梨泰院斜坡上人潮幾被淨空，地上雜物散落一地。（路透）

梨泰院直擊 台灣倖存者：我絕不能跌倒 一跌就起不來了

2022-10-30 17:02
眾院議長裴洛西及其丈夫保羅‧裴洛西。路透

舊金山住處遭歹徒闖入 裴洛西丈夫保羅遭攻擊送醫

2022-10-28 09:15

超人氣

更多 >
芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠

芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠
逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國

逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國
華裔開發商捲款潛逃中國被訴 檢方：禁止再執業 律師：有助求償

華裔開發商捲款潛逃中國被訴 檢方：禁止再執業 律師：有助求償
國土安全部：攻擊裴洛西丈夫兇嫌非法滯留美國

國土安全部：攻擊裴洛西丈夫兇嫌非法滯留美國
這10項超市裡的商品 最近恐會暫時消失

這10項超市裡的商品 最近恐會暫時消失