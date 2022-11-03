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「樂天」拜登對選情過分樂觀 民主黨人擔憂

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控制政府開支 共和黨醞釀砍社安福利、紅藍卡

編譯孫梁／綜合2日電

寄望於期中選舉勝利和奪回參眾兩院控制權的國會共和黨人，醞釀出降低聯邦政府支出的計畫，包括削減社安福利和聯邦醫療保險(Medicare，紅藍卡)的開支。白宮2日將一天前發的一則推文刪除，推文稱「在拜登總統領導下，老年人的社安金得到10年來最大漲幅」，但推特公司將這則推文標註為「通膨率40年來最高所致」。

共和黨領袖認為，政府的福利支出幾十年來不斷升高，如今又被川普和拜登時期釋出的數兆元紓困金推向新高，削減福利支出對控制政府開支是必要措施。

如果共和黨人贏得期中選舉的勝利，參眾兩院的立法議題將由共和黨領袖決定。多位有影響力的共和黨人表示，在與拜登總統舉行新一年度的預算談判中，將把削減社安福利和Medicare支出作為談判的一部分，包括領取全額社安金的年齡從67歲提高到70歲，對提高許多老年人健保計畫的保費，因為這些開支未來占政府預算的比重將愈來愈大。

共和黨人在期中選舉前夕公開談論削減福利計畫激怒了民主黨人，拜登總統不同意削減福利計畫，多次強調要保證社安福利和Medicare，民主黨候選人發動廣告攻擊共和黨試圖肢解福利計畫，是剝奪老年人賴以生存的退休福利。

拜登1日在佛羅里達州對選民說：「你們領取社安福利理所應當，因為一生都在繳付社安稅，而他們卻想拿走你們的福利，他們算老幾？」

前總統歐巴馬上周在威斯康辛州助選時，批評威州的共和黨國會參議員強森(Ron Johnson)支持為富人減稅，和主張將社安福利和Medicare納入一年一度的國會開支法案，脫離目前的獨立運行機制，是「他不知勞工階層的辛苦，如果強森不知道退休族為了獲得社安福利而辛勤工作和身患疾病與傷痛，他就不能成為威州的國會參議員。」歐巴馬是為競爭國會參議員的民主黨候選人巴恩斯(Mandela Barnes)站台，要在期中選舉擊敗強森。

如果社安福利和Medicare納入國會的支出法案，勢將受制於國會每年對政府支出計畫的頻繁和激烈辯論，退休族的福利將更難得到保證。

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