「樂天」拜登對選情過分樂觀 民主黨人擔憂

有民主黨人指出拜登需拿捏好樂觀與現實間的分寸，否則可能更加不利選情。（Getty Images）

美聯社2日報導，拜登 總統在洛杉磯為各級民主黨 候選人輔選，雖然由於中俄兩國挑戰、國內通膨飆升、新冠疫情揮之不散、國會山莊暴亂事件政治餘波的影響，而使選情深陷泥沼，但他仍向外界傳達對未來表示樂觀，認為美國即將迎來最好的日子，但也有民主黨人指出拜登需拿捏好樂觀與現實間的分寸，否則可能更加不利選情。

拜登1日在佛羅里達州說：「我深信我們才剛起頭，我對美國的未來從未像現在這麼樂觀過。」

報導指出，即使拜登向外界表達對未來樂觀，但無法否認的是民主黨民調不佳，選舉結果可能是由強烈支持「讓美國再度偉大」(MAGA)的共和黨人贏得聯邦眾院多數，這將導致拜登在這次任期的後兩年容易陷入政治僵局並成為「跛鴨總統」。

拜登並非對此毫不知情，只是他認為民主黨仍有可為，他向選民說：「你們有力量、有選擇做決定，只要戮力同心，沒有什麼事是我們辦不到的；國家與美國精神的未來，都一如既往繫乎人民。」

前總統柯林頓的演講撰稿人謝索爾(Jeff Shesol)表示，總統必須保持樂觀態度，如果不能投射出希望，帶領大家克服困難，總統跟人民一樣都會消沉下去。但同時總統也必須保持清醒，不能過分樂觀，要在樂觀情緒與現實挑戰之間取得平衡；像前總統歐巴馬2010年首度期中選舉 就拿捏得不錯，不過最終還是失去眾院多數黨地位。

即便如此，美聯社與NORC公共事務研究中心(AP-NORC Center)的民調結果指出，只有約一半的民眾對期中選舉的計票結果有信心、25%的受訪者認為「美國正在往正確方向前進」，認為民主制度運作良好及非常良好的更只有9%；顯見就算拜登努力說服選民，民眾對於國家的未來仍有疑慮。

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