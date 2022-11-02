拜登：有候選人拒絕選舉結果 讓美國走向混亂

總統拜登，攝於2日。(Getty Images)

總統拜登 2日晚間發表約20分鐘的重要演說，稱不到一周就要登場的期中選舉是民主的「決定性時刻」（Defining moment）。他譴責政治暴力，並敦促選民保護民主。

NBC新聞與ABC新聞報導，拜登在投票 前幾天的總結發言中，再次稱選舉否認者（Election deniers）是民主的生死存亡威脅，並將國會暴亂事件跟聯邦眾議院議長裴洛西丈夫遇襲連結，「我們必須用壓倒性的聲音對抗政治暴力與恐嚇選民，就是這樣」。

拜登呼籲，「站出來反對，我們不會用騷亂、暴民、子彈或槌子結束我們在美國的分歧，我們在投票箱和平地結束分歧。不過，我們必須對自己誠實，我們必須面對這個問題，我們不能對此感到厭煩，我們不能假裝這會自行解決」。

拜登在演說指出，「我們正面臨一個決定性時刻、一個轉折點，我們必須用一個壓倒性的一致聲音，作為一個國家說話，說出美國容不下恐嚇選民或政治暴力，無論是指向民主黨人或共和黨 人。容不下，就這樣，永遠容不下」。

拜登也利用演說抨擊前總統川普及其他持續宣傳2020年大選謊言的共和黨人，「美國的民主正遭受攻擊，因為敗選的前總統拒絕接受2020年選舉的結果。他拒絕接受人民的意志，拒絕接受他輸了的事實。他濫用了他的權力，將對自己的忠誠看得比對憲法的忠誠重要，他把一個大謊言制定為『讓美國再度偉大共和黨』（MAGA Republican Party）的信條，這些人是這個黨的少數派」。

拜登警指出，美國有候選人競選各級公職，但他們「不想承諾接受他們正在參選的選舉結果」，稱「這是美國的混亂之路，這是空前、非法且非美國」。他懇請不分黨派的全體美國人迎接這一個國家與世代重要性時刻，「我們必須投票，知道何謂危急關頭，而不僅是當下的政策」。