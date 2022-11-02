身分證明到郵寄選票…各州限縮投票權 2年通過逾30新規

從2020年以來，全美各州已訂定30多種限縮投票權新規，包括要求選民提供身分證明、限制通訊投票 (mail-in voting)等，導致共和黨與民主黨 在期中選舉前更加顯得關係緊張。

共和黨陣營基本上全面擁抱前總統川普對2020年大選的不實選舉陰謀論說詞，認為推出保障選舉公平的措施確有必要；民主黨方面則批評投票權改革法案的真正目的，是要提高傳統上支持民主黨的選民的投票難度。

絕大多數投票權改革法案是在共和黨居多數的州議會通過，民主黨反對卻無濟於事。路透報導分析，是否支持投票權改革，並不是全然政治立場是紅是藍的差別，有些情況法案爭議在於有關選民身分證件的規定細節。

紐約大學(New York University)法學院布瑞南司法中心(Brennan Center for Justice)與非黨派組織「投票權實驗室」(Voting Rights Lab)統計指出，2020年迄今，全美共有11州加強要求查核選民身分證件。

路透報導，對加強查核選民身分證證件持反對意見者，並不反對選民投票時必須接受身分核實，選民身分核實在全美各州已經是制式規定，反對者是對加強身分查核的手段存有疑慮。

許多歐洲民主國家都有政府核發、普遍使用的身分證，但多項研究顯示，美國卻有數以百萬計的選民並沒有附照片的身分證件。

2021年全美各州通過的投票權改革法案中，引起爭議最高的兩項措施便是對缺席投票、通訊投票新增提供身分證件的限制。

以喬治亞州新規為例，喬州 選民如果沒有駕照或喬州政府核發的身分證件，申請缺席投票時就必須提供政府核發的其他身分證件影本，如此規定對許多選民來說，並不容易做到。新規上路之前，喬州原本對於選民身分查核是靠簽名比對。

德州新法對於選民可以使用的身分證件範圍較寬，選民申請通訊投票時必須提供身分證件；不過，如果選民提供的身分證件號碼，與州政府選民登記資料庫的存檔號碼不符，投票申請書就會遭到自動拒絕。