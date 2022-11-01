期中選舉將近 選民關注議題一覽

今年國會期中選舉，選民心中的當務之急不斷在變動。(美聯社)

選舉勝敗取決於能否正確回應選民最重視的問題，不過今年國會期中選舉 ，選民心中的當務之急不斷在變動，難以確認。距期中選舉還有一周，法新社整理選民關心的諸多議題。

經濟

通貨膨脹率已飆高到8.2%，儘管這是個全球性問題，總統影響力有限，但共和黨仍歸咎於民主黨 大筆增加支出導致物價升騰加劇。

根據蒙茅斯大學（Monmouth University）民調 ，認為通膨問題極端重要的選民已從9月37%增加到46%。

根據哈佛大學美國政治研究中心與哈瑞斯民意調查（Harvard CAPS-Harris Poll）針對大約2000名已登記選民的調查，48%表示，在通膨問題上，他們比較可能投票支持共和黨；36%表示，在此問題上支持民主黨。

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鳳凰城大都會區創下13%的年度最大通膨率，亞利桑納州共和黨州長參選人卡麗‧雷克聲勢提高，支持者在其競選總部聚集。(Getty Images)

犯罪

根據聯邦調查局（FBI）數據，全美暴力犯罪在整體上飆升，由2020年64萬836起案件增加到2021年81萬7020案，成長率約28%。

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政治新聞機構Politico和民調機構Morning Consult合作進行的調查顯示，3/4以上選民表示，暴力犯罪是嚴重問題。福斯新聞（Fox News）民調也顯示類似關切程度。

紐約市的治安問題嚴重，根據最新民調分析，雖霍楚支持度略高於李修頓，但亞當斯在治安方面的從政成績，「可能為民主黨此次選舉扯後腿」。(歐新社)

民主政治

根據「紐約時報」（The New York Times）和謝納學院（Siena College）進行的民調，選民高度認為，美國民主政治已陷入危險，但選民對此議題的切入角度與媒體不同。

將近3/4已登記選民一致認為，美國民主政治已「面臨威脅」，但他們關切的是制度性貪污，這是一種動搖公眾對官僚信心的低層次貪婪問題。

這與華府媒體關注的問題絕不相同，媒體報導重點在於前總統川普多次被指控的行為不端、國會大廈遇襲事件以及川普對公正選舉結果的否認等。

事實上，眾院一個委員會對2021年國會遇襲案廣受好評的調查以及川普對此事應負的責任，並未影響川普的支持度。

國會暴亂特別調查委員會13日舉行期中選舉前最後一場聽證會，圖為主席湯普森（左）和副主席錢尼（右）。（美聯社）

移民

移民在選民關注議題中位居中高位置，通常是第4，次於通膨、犯罪和民主威脅。蒙茅斯大學9月一項民調顯示，僅31%美國人民肯定現任總統拜登在這方面的作為，否定者占63%。

墮胎

生育權一度似乎是足以決定選舉結果的議題，但最近喪失了作為選戰訴求的動能，使得民主黨政治人物擔心，他們恐怕過度依賴這個議題。

哈佛大學美國政治研究中心與哈瑞斯民調的調查顯示，41%受調者表示，他們在墮胎議題上比較可能投票支持民主黨；但也有相近的38%表示，在此議題上比較支持共和黨。

拜登18日在華府一場造勢活動中對支持者承諾，他明年送交國會的第一件法案就是立法保障婦女墮胎權。(美聯社)

周邊議題

若干比較周邊議題會在辯論中或偶爾在競選廣告中提及，但無人視為期中選舉爭取支持的關鍵，包括種族平等、槍械管制及氣候危機。

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