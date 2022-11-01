通膨巨獸壓垮選情 拜登避免站台 催票遜於川普任內

拜登總統造訪他州的頻率遜於川普、歐巴馬任內。（歐新社）

期中選舉 投票日愈來愈近，各路人馬催票也越來越勤；不過拜登 總統造訪他州的頻率遜於川普、歐巴馬 任內，未去2020年大選翻盤支持他的亞利桑納、喬治亞等州，似乎反映出他的民調不佳，各方不希望他拖累候選人。

「華爾街日報」(WSJ)報導，庫克政治報告(Cook Political Report)分析14個州長及聯邦參議員選情最激烈的州當中，拜登自9月1日以來只去過六個，未曾造訪亞利桑納、喬治亞及內華達等選情最受關注的州。

拜登曾造訪密西根、威斯康辛兩個戰場各一次，還曾三次造訪紐約州，兩次到馬里蘭州，這兩個州的選情雖有競爭，但屬於穩固的「藍州」；拜登造訪最多次的搖擺州及關鍵戰場州則是賓州，這也是他的出生地。

自9月1日以來，拜登造訪過14個州，出席17場募款活動，遜於川普2018年同期造訪25個州及出席18場募款活動，以及歐巴馬2010年同期造訪20個州、出席28場募款活動。

事實上，拜登在2018年期中選舉時非常活躍，同期間曾造訪24個州、為65名候選人站台造勢；而共和黨在該次期中選舉失利，儘管歐巴馬在2010年時也曾面對類似的處境。

相較於兩位前總統不畏選情失利而積極投身期中選舉，拜登的不活躍反映出他低迷支持率，以及通膨、經濟前景黯淡的嚴峻前景交織，讓候選人迴避牽連上他；民主黨策士柯菲尼斯(Chris Kofinis)就說，沒有多少候選人熱切渴望拜登找上他。

角逐俄亥俄州聯邦參議員的雷恩(Tim Ryan)曾在受訪時表態，不會邀請總統同他站台，因為他要成為俄州的「主要形象」；而拜登勞工節造訪威斯康辛州時，角逐威州聯邦參議員的邦斯(Mandela Barnes)以「行程滿檔」為由，未與拜登同台。

共和黨全國委員會發言人布朗德(Nathan Brand)就說，只要一提醒民眾「民主黨造成」的通膨、犯罪率問題，拜登就無法踏進搖擺選區。