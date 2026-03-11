疑灌酒虐死 北亞利桑納大學兄弟會霸凌新生 3學生領袖被捕

我的頻道

編譯周芳苑／綜合報導
北亞利桑納大學一名18歲學生1月底參加活動時疑遭凌虐死亡，驗屍報告顯示死者飲用過量伏特加後酒精中毒。(美聯社)
大學兄弟會招新活動凌虐致死案再添一例，北亞利桑納大學(Northern Arizona University，NAU)一名18歲學生1月底參加活動時疑遭凌虐死亡，涉案的三名兄弟會學生領袖被捕，有關單位9日公布驗屍報告顯示，死者在聚會上飲用過量伏特加後酒精中毒。

馬丁內斯(Colin Daniel Martinez)1月31日在招新活動中失去意識，搶救無效身亡；經檢測，他的血液酒精濃度達0.425%，是亞利桑納州法定駕駛酒精濃度上限的五倍多，已達致命水準。

弗拉格斯塔夫警察局(Flagstaff Police Department)稱，警方抵達時，現場旁觀者已開始對馬丁內斯進行心肺復甦，儘管盡力搶救，馬丁內斯仍當場死亡。

「Delta Tau Delta」兄弟會三名學生負責人面臨指控，包括指導員埃斯利克(Carter Eslick)、副主席克里奇(Ryan Creech)及財務主管卡斯(Riley Cass)，都是20歲、都是北亞利桑納大學學生。

科科尼諾郡檢察官辦公室(Coconino County Attorney's Office)正著手調查，將確定是否正式起訴涉嫌霸凌被捕的三人。

根據法庭文件，馬丁內斯是兄弟會四名會員候選人之一，四人共飲兩瓶伏特加，這麼做是為了讓飲酒的人嘔吐。目擊者稱，他們整晚都在調整馬丁內斯睡姿、查看他的脈搏和呼吸並找出酒精中毒症狀。

馬丁內斯去世後，北亞利桑那大學暫停「Delta Tau Delta」兄弟會活動，該兄弟會全國組織隨後投票決定關閉北亞利桑那大學分會；校方發表聲明，承諾支持警方對三名被控者進行調查，強調該校有完善的反霸凌培訓和要求，並對學校相關組織和學生的行為設定嚴格標準。

哥倫比亞廣播公司(CBS)附屬電視台KPHO-TV報導稱，涉案兄弟會國際總部Delta Tau Delta International上個月也透過聲明對馬丁內斯的死亡事件作出回應，明確表態稱，他們認為霸凌行為與兄弟情誼背道而馳，違背該兄弟會的價值觀。

