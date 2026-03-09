喬州生惡搞衛生紙絆倒師被撞亡 家屬一原因求勿控罪

喬州深受學生愛戴的高中老師休斯，被惡作劇的學生意外開車撞死。圖為師生在校外圍欄擺放鮮花悼念他。(美聯社)

喬州小城蓋恩斯維爾(Gainesville) 學生的傳統惡作劇變成慘劇。一位深受學生愛戴的高中老師，被學生意外開車撞死，當局控告涉事學生，但老師的家人反而要求不要控告他們。

美聯社報導，這個人口只有3萬多的小城市，高中生畢業活動前後會有一個捉弄老師的傳統，所屬霍爾郡(Hall County)教育部門早已敦促高中畢業學生，不要在畢業前後做出任何可能造成財產損失或破壞的惡作劇，因為隨時會導致嚴重後果。

事發於6日晚上11時40分左右，當地北霍爾高中(North Hall High School)一群應屆畢業生駕著兩輛皮卡，到他們愛戴的40歲老師休斯 (Jason Hughes)家前，用衛生紙包裹他家的樹木。

廣受學生愛戴的40歲老師休斯。(取自臉書)

當休斯聞聲走出家門察看時，這群學生正開車離開。然而休斯意外絆倒路上，被汽車輾過，學生們立刻停車及施救，直到急救人員到來送往醫院，可惜休斯仍然傷重不治。

霍爾郡警方事後逮捕駕車的18歲學生華萊士(Jayden Ryan Wallace)，控以一級汽車過失殺人罪及一項魯莽駕駛；另外4 名學生被控非法侵入及在私人土地上亂丟垃圾等輕罪。

被控魯莽肇事的應屆畢業生華萊士。(霍爾郡警局刑事照)

根據喬州法律，一級汽車過失殺人是重罪，可判監3至15年。

對於慘劇發生及學生被控，休斯的家人透過美聯社發聲明，表示休斯認識且愛護這5名涉事學生，同時希望當局撤銷對他們的所有控罪。

聲明說，若控告這些學生，是違背了休斯畢生致力於培養孩子的理念，「這是一場可怕的悲劇，我們全家決心防止再次發生類似悲劇，以免毀掉學生的未來」。

休斯在北霍爾高中任教數學，並擔任高爾夫、美式足球及棒球教練，很受學生愛戴。他的家人說慘劇並非衝突而起，相反休斯事先已聽說了學生們的惡作劇，突然出現只是想給他們一個驚喜。

慘劇發生後，學校的師生們在校外圍欄擺放鮮花悼念休斯。學校的美式足球教練潘德爾(Sean Pender) 表示，休斯不僅在學業上幫助球員，也是一位信仰虔誠的人，還為其他教練主持每週一次的聖經研讀聚會，「他從不評斷他人，也從不把任何事情強加在別人身上，他只是單純地用心去愛人。」