喬州殺人犯獄中「挖眼斷舌」裝瘋 心理師：極致聰明、仍具受審能力

喬治亞州監獄近期發生一起案件，32歲男囚竟「挖掉雙眼、咬斷舌頭」，疑似想透過「裝瘋」來規避審判程序。然而，兩位心理師鑑定過後，發現他不僅沒有精神失常，甚至還極度聰明，具備完整的受審能力。

《True Crime News》報導，32歲男囚凱勒（Robert Keller）2024年10月在路上襲擊一名男子，導致對方身中多處刀傷，倒臥路邊。雖然醫護人員緊急到場救治，男子仍因傷勢過重身亡。

更驚悚的是，凱勒作案後，還到附近酒類專賣店消費，並用沾滿鮮血的雙手用現金付帳，令店員當場嚇壞，等凱勒離開才緊急報警。最終警方成功抓到試圖逃跑的凱勒，他被指控兩項謀殺罪、持械搶劫、劫持車輛、加重傷害、加重攻擊，以及在重罪過程中持有槍械或刀具等多項罪名。

沒想到凱勒在獄中等待法律審判時，竟然自行挖出雙眼並咬斷部分舌頭，疑似想透過「裝瘋」來規避審判。由於犯人在獄中自殘，法院根據規定指派心理師對凱勒進行精神鑑定，沒想到結果出乎眾人意料，他不僅沒有精神失常，甚至還「極度聰明」，仍具備完整的受審能力。

心理學家Jeremy Gay指出，凱勒在犯案時，並未受妄想驅使，也並非無法分辨是非對錯；另一名心理學家Daniel Fass則透露，凱勒的智力功能與庭上應答能力，明顯「比許多受評估者都更好」。目前凱勒仍被羈押，受審日期未定。

美殺人犯獄中「挖眼斷舌」裝瘋！心理師：極致聰明、仍具受審能力

TVBS新聞網