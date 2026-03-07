買亞馬遜太陽能裝飾燈起火 田納西住家全燒毀

田納西州男子奧斯金在亞馬遜網站購買中國製造的WdtPro品牌TDL012型號戶外太陽能裝飾燈組，其中使用的鋰離子電池起火，造成整棟房屋付之一炬。(亞馬遜網站)

住在田納西州白宮市(White House)的男子奧斯金(Brad Oskin)，去年11月16日晚間從監視器聽到警報，發現後陽台冒出火光，火勢迅速蔓延到屋頂，僅20分鐘房子便化為烏有，他與妻子帶著13歲孫子即時逃出，除了身上所穿的衣服，其他物品都燒成灰燼。經過當地消防單位與保險公司聘請的獨立鑑識機構調查發現，起火原因是奧斯金在亞馬遜 (Amazon)網站花20元購買、號稱能防水的戶外太陽能裝飾燈組，產品說明並未寫燈組裡有鋰離子電池。

奧斯金日前接受田州地方電視台WSMV訪問時說，看到後陽台起火時馬上拿滅火器想撲滅火勢，但火勢強烈卻是前所未見。他與妻子梅麗莎(Melissa)結婚36年以來的所有物品都被燒光。

後陽台沒有電力，沒有瓦斯，也沒有任何起火源。經過消防單位與保險公司聘請的獨立鑑識機構耗時數月調查，終於查出起火點是戶外太陽能裝飾燈組裡的鋰離子電池(lithium-ion batteries)。

奧斯金在亞馬遜購買的中國製造WdtPro品牌TDL012型號戶外太陽能裝飾燈組並無任何警告標誌，產品說明也未提及燈組裡有鋰離子電池。燈組沒有UL、ETL 或CSA等國家安全認證標誌。這款產品目前在亞馬遜網站顯示「缺貨」。

美國消費品安全委員會(Consumer Product Safety Commission)2024年7月宣布，根據聯邦安全法定義，亞馬遜屬於「經銷商」(distributor)，透過亞馬遜配送服務把第三方賣家銷售的商品提供的消費者，因此對於危險商品必須承擔召回責任。亞馬遜因此加強對電子產品的UL認證要求，但戶外太陽能裝飾燈似乎不在規定之列。

白宮市消防調查官萊特(Josh Wright)指出，一個簡單的判斷標準是，任何需要插電充電的產品，如果不插電依然可以運作，內部很可能裝有鋰離子電池。

理財網站「金錢智慧」(MoneyWise)報導，一般房屋保險都包括鋰電池引發的火災理賠，但不是所有保險方案都有，消費者最好找保險經紀人確認，若發現危險產品則可前往CPSC網站SaferProducts.gov檢舉。