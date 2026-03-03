送槍給14歲兒導致4生喪命 喬州父被判兩罪

科林．格雷聽到裁決後表情木然。（美聯社）

喬州 2024年9月轟動全國的阿帕拉契高中(Apalachee High School)嚴重校園槍擊案，造成4死9傷慘劇，涉案14歲學生槍手的父親，3日被判二級謀殺罪及過失殺人罪成立。本案被視為家長要為子女犯下槍擊案負起連帶刑責的最新案例。

此前創下美國首例的是2021年密西根州牛津高中槍擊案，當時15歲槍手伊森‧克魯布利(Ethan Crumbley)在學校開槍造成4死7傷，伊森的父母珍妮佛及詹姆士‧克魯布利(Jennifer and James Crumbley)2024年4月9日，因「過失殺人罪」判刑10年，成為美國司法史上，首對因校園槍擊事件而須負刑責的父母。

美聯社報導，案發於2024年9月5日，14歲槍手格雷(Colt Gray) 在就讀的阿帕拉契高中校內開槍，4名死者包括兩名學生及2名教師，其父科林‧格雷(Colin Gray)翌日被捕，控以過失殺人、二級謀殺罪、虐待兒童等 4 項罪名。

經過一年多審訊後，陪審團 3 日不到兩小時即裁定全部罪名成立。2學生死亡屬二級謀殺、2 名教師死亡屬過失殺人、另有1名教師及8學生傷者則屬魯莽行為罪及虐待兒童罪。量刑聆訊擇日舉行，喬州二級謀殺刑期10 至30年，過失殺人罪刑期為1年至10年。

法官宣布裁決結果時科林表情木然，部分死者家屬則情緒激動，庭審結束後，死者家屬及辯護律師拒絕置評。

負責檢控的巴羅郡(Barrow County)地方檢察官史密斯(Brad Smith)則表示，希望作為父母、作為社區成員者，都要牢記上帝賦予保護孩子的職責，委婉的指被告送槍支給兒子等同未負保護之責。

審訊期間，檢方指科林明知兒子精神狀況正在惡化，而且已充分警覺他會傷害及危及他人，但仍將槍支作為聖誕禮物送給兒子，並允許他接觸槍支和彈藥。

格雷的母親梅西．格雷(Marcee Gray)未被起訴。她作證表示，自己曾敦促分居的丈夫把所有槍枝收走並鎖在他的卡車內，避免兒子接觸。在槍擊案發生前的幾個月裡，她與科林已經分居，而兒子在那段期間大多與父親同住。

犯案時年僅14歲的格雷，被控包括謀殺在內的55項罪名，但他拒不認罪，已定在本月中旬開庭受審。