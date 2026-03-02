德州奧斯汀酒吧槍案 2死者確認是大學生

53歲槍手迪亞涅1日清晨在奧斯汀酒吧行兇。（奧斯汀警局照片）

德州首府奧斯汀市中心酒吧區1日凌晨發生嚴重槍擊案，造成槍手在內三人死亡及14人受傷，警方確認槍手之外兩名死者身分，分別是德州理工大學及德州大學學生。

綜合NBC新聞等媒體綜合報導，奧斯汀警察局長麗莎‧戴維斯(Lisa Davis) 2 日在記者會上公布槍案的進一步情況指出，兩名遭無辜槍擊死亡的是德州理工大學(Texas Tech University) 19 歲學生哈靈頓 (Ryder Harrington) 及奧斯汀德州大學21歲學生沙恩( Savitha Shan) 。

至於53歲槍手迪亞涅(Ndiaga Diagne)為歸化美籍的塞內加爾人，由於犯案時身穿印有「阿拉的財產」字樣及伊朗國旗圖樣的衣服，一度引起全美關注是否恐怖襲擊。當局仍在調查他的作案動機，但NBC的報導指迪亞涅有精神病史。

戴維斯表示，3名情況危殆的傷者中，其中1人現已無須依靠生命維持系統，另外2人仍處於危急狀態。

哈靈頓在校內外都非常活躍，在死訊傳出後，兄弟姐妹及當地政客分別在社媒發文，除悼念外又說家人收到很多慰問，因此身分很快獲確認。哈靈頓所屬的大學兄弟會，定於2 日晚上8點舉行燭光守夜活動。

德州眾議會議長伯羅斯(Dustin Burrows) 在X上也發布了哈靈頓死亡的消息，並表示這位年輕人，是他團隊一名成員的親人。

至於沙恩則是在奧斯汀長大，從小學到大學從沒離開過奧斯汀。

德州大學校長戴維斯(Jim Davis)在發給全校師生的電郵裡確認她的死訊說，「她來自一個充滿愛的家庭……我們所有人都為這個可怕的消息感到難過，我們將永遠銘記她」。

槍案發生後，德州官員紛紛對罹難者表示哀悼和慰問，州長艾伯特(Greg Abbott) 更藉機警告任何「企圖利用當前中東衝突威脅德州人」的人。

迪亞涅2000年持觀光簽證抵美，六年後因與美國公民結婚成為合法永久居民，他的槍是在聖安東尼奧合法購買。