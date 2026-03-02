德州酒吧槍擊3死14傷 槍手遭擊斃 FBI朝恐攻偵辦

德州奧斯汀一家酒吧被人從店外開槍，造成2死14傷，槍手也遭警方擊斃。圖為FBI與當地警方展開調查。(美聯社)

德州 首府奧斯汀市中心酒吧林立的第六街區1日凌晨發生重大槍擊案，包括槍手造成3人死亡、14人受傷，其中3人傷勢嚴重。53歲的兇手迪亞涅(Ndiaga Diagne)為歸化美籍的塞內加爾人，犯案時身穿印有「阿拉的財產」字樣T恤及伊朗國旗圖樣襯衫。在全美多座城市因美國與以色列對伊朗展開軍事行動而提高警戒之際，聯邦調查局(FBI)已朝潛在恐怖主義動機方向偵辦。

美聯社報導，奧斯汀警察局長戴維斯(Lisa Davis)表示，嫌犯駕駛休旅車在巴佛德的後院啤酒花園(Buford's Backyard Beer Garden)酒吧周邊繞行數圈後，「打雙黃警示燈，搖下車窗，開始用手槍朝外射擊，擊中在露台上和酒吧前的顧客」，嫌犯隨後停妥車輛並下車，持步槍朝人群掃射。

德州奧斯汀一家酒吧被人從店外開槍射擊，酒吧內一片凌亂。(美聯社)

戴維斯說，警方接獲第一通報案電話後的一分鐘內，即趕赴現場與槍手對峙，並在西六街路口將他擊斃。

奧斯汀市長瓦特森(Kirk Watson)說：「警方的確挽救了許多性命。」

共和黨眾議員羅伊(Chip Roy)透過社群「X平台」發文公布迪亞涅的照片，畫面中男子穿著印有「Property of Allah」(真主阿拉的財產)字樣的連帽上衣。

國家廣播公司新聞網報導，FBI聖安東尼奧(San Antonio)特別探員多蘭(Alex Doran)表示，「嫌犯所穿的衣服與車內證據顯示，可能與恐怖主義相關，很有可能是一場單獨恐怖攻擊，但現在下結論還太早。」

專門監控聖戰組織動向的「塞德情報集團」(SITE Intelligence Group)指出，迪亞涅為塞內加爾裔美國公民 ，2017年曾於臉書(Facebook)貼文表達「支持伊朗政權的言論，及對美以領導階層的仇恨」，並發布手持疑似突擊步槍的照片。

FBI聯合反恐任務小組已介入調查，國土安全部(DHS)資料顯示，迪亞涅2000年持B-2旅遊簽證入境，2006年與美國公民結婚取得永久居留權，2013年入籍，2022年曾因交通事故被捕。

德州州長艾伯特(Greg Abbott)警告，任何「企圖利用當前中東衝突威脅德州民眾」的人，都會面臨強烈回應，「暴力行為不會定義我們，也不會動搖德州人民的決心」。

無獨有偶，俄亥俄州辛辛那提市中心的「Riverfront Live」夜店1日凌晨也發生槍擊案，事發當時店內約有500人至600人，已知九人受傷，幸無大礙。

俄州槍案的兇手仍在逃，警方為確保調查的完整性，暫不透露細節。