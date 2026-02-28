我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年薪近8萬元 才能負擔加州基本開銷

紐時：避免川習會告吹 川普政府擱置130億元對台軍售

邊境巡邏隊拘留後放生 緬甸難民陳屍街頭

編譯彭馨儀／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
家屬親友和支持者為沙阿·阿拉姆舉行燭光追悼會。(路透)
家屬親友和支持者為沙阿·阿拉姆舉行燭光追悼會。(路透)

因案被捕的56歲緬甸羅興亞難民沙阿·阿拉姆(Nurul Amin Shah Alam)，雙眼幾乎失明，19日從郡監獄獲釋後，又被邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)拘留，但被認定不符遣返條件於當天被釋放。邊境巡邏隊將他載到水牛城市中心北部的一家天好(Tim Hortons)咖啡店放生。

沙阿·阿拉姆的家人原本以為他會自行出獄，但在得知他被遺棄後開始找人並報警。

警方24日晚間在NHL水牛城軍刀隊(Sabres)主場KeyBank Center體育館附近發現沙阿·阿拉姆的遺體，體育館距離天好咖啡店有好幾哩遠。

水牛城警察局(Buffalo Police Department)表示，郡法醫確定死因是健康相關疾病，並排除凍死或他殺的可能性。

民主黨籍水牛城市長萊恩(Sean Ryan)在聲明中指出，這是聯邦探員失職，不應該把沙阿·阿拉姆獨自留在離家數哩遠的地方，「一名弱勢男子，幾乎失明且不會說英語，被留在冰凍的下雪天氣，不是安置在安全可靠的地方。海關暨邊境保護局(CBP)不專業也不人道。」

CBP聲明回覆，「邊境巡邏隊員提議送他去一家咖啡館，他選擇接受，因為咖啡館溫暖安全，離他最後公開的住址很近，他不是直接從檢查哨離開。他也沒有表現出任何痛苦、行動不便或需要特殊幫助。」

羅興亞賦權社區(Rohingya Empowerment Community)創始人伊姆蘭·法扎爾(Imran Fazal)認識沙阿·阿拉姆一家，指出他曾在馬來西亞做建築工，於2024年12月帶著妻子和兩個孩子來到美國，希望尋找更好的生活。

一年前，水牛城警方逮捕沙阿·阿拉姆，起因是一起導致兩名警員輕傷的事件。伊利郡(Erie County)地方檢察官麥克·基恩(Mike Keane)表示，沙阿·阿拉姆被控傷害、非法闖入和刑事毀壞罪，於2月9日認罪，定於3月判刑。

法扎爾表示，當時沙阿·阿拉姆只是想避雪，因語言障礙和文化差異而被逮捕。

世報陪您半世紀

邊境 咖啡 CBP

上一則

萬物皆漲 串流平台訂閱費用6年漲20%

下一則

派拉蒙買華納 川普盟友成老闆 CNN主播群恐洗牌

延伸閱讀

邊境巡邏隊拘留後被放生 幾失明的緬甸難民陳屍街頭

邊境巡邏隊拘留後被放生 幾失明的緬甸難民陳屍街頭
輕罪前科被ICE拘留 持綠卡加拿大公民稱待遇比殺人犯還糟

輕罪前科被ICE拘留 持綠卡加拿大公民稱待遇比殺人犯還糟
川普致電曼達尼「很快釋放」哥大遭ICE拘留學生獲釋

川普致電曼達尼「很快釋放」哥大遭ICE拘留學生獲釋
曼達尼和川普見面後 哥大遭ICE拘留學生獲釋

曼達尼和川普見面後 哥大遭ICE拘留學生獲釋

熱門新聞

國會撥款遲遲未過，TSA PreCheck即日起暫停。(美聯社)

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

2026-02-22 09:16
楊國珍經營鳳凰豆腐，旗下豆類製品標榜不含防腐劑，產品打進高檔的食物超市。(特派員黃惠玲／攝影)

從空姐到老闆 楊國珍與世報一場奇遇 在美國打造豆腐王國

2026-02-23 01:30
美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25
在美國與其他西方國家的非華裔人士之間，現正流行一股擁抱「中國式生活」(Chinese lifestyle)潮流。示意圖（美聯社）

WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼

2026-02-24 10:16
美國參議員史考特18日提出「一國一簽證政策法案」（One Nation, One Visa Policy Act），主張禁止中國公民在未持有效簽證的情況下入境美國，並不得參與免簽計畫。歐新社

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

2026-02-19 11:20
福特號航艦從拉丁美洲轉進中東，海上巡弋時間很長，艦上官兵士氣受衝擊。(路透)

福特號部署期限兩度延長恐達破紀錄11個月 官兵想家快忍不下去了

2026-02-21 20:30

超人氣

更多 >
劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義
河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離
State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元

State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元
Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法

Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法
「嘴角水泡」以為火氣大 陝西30歲女當晚腦死 全網炸鍋

「嘴角水泡」以為火氣大 陝西30歲女當晚腦死 全網炸鍋