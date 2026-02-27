古巴海域槍戰 涉案多人有犯罪前科 2人為美公民

一艘佛州快艇25日與古巴士兵在海上交火造成四死六傷，傷者正在古巴聖克拉拉的一家醫院治療。(路透)

一艘在佛羅里達州註冊的快艇25日在古巴 附近水域與古巴士兵爆發衝突，船上十人，四死六傷，官員證實是住在美國的古巴人，且大部分有暴力犯罪前科，其中兩人有美國公民 身分。另有一名從美國預先飛抵古巴接應的男子被捕。

今日美國報(USA Today)報導，美國官員稱其中一名美國公民在槍戰中喪生，另一名受傷，還有一名持「未婚夫／妻簽證 」的K-1簽證入境美國，其他人可能是合法居民。

古巴當局表示這艘船被攔截時，船上人員攜帶了突擊步槍、手槍、簡易爆炸裝置、防彈背心和其他戰術軍事裝備，並指控所有涉案人員參與了恐怖攻擊陰謀；但華府官員尚未證實這項指控。這些人搭乘的船艇從佛州大松礁(Big Pine Key)偷得，船主已報案。

受傷後被拘留的47歲男子岡薩雷茲(Amijail Sánchez González)名列古巴「國際通緝名單」上，公開紀錄顯示他2020年在邁阿密-戴德郡(Miami-Dade)被捕，被指控毆打執法人員、拒捕、逃離犯罪現場、魯莽駕駛、損壞財產等罪名，服刑一年多。兩年後他又因篡改電子腳鐐再次入獄。

此外岡薩雷茲也被指控2022年煽動群眾破壞哈瓦那市法院；2023年在北部海岸走私槍枝、彈藥和其他物資，據稱目的是對軍事單位實施恐怖行為，資金則來自居住在美國的支持者。岡薩雷茲亦在社群媒體上宣傳解放古巴，其中一則影片他指責川普總統高談闊論接管古巴擔任總統，卻沒有採取任何行動來實現解放。他也感謝美國歡迎他以難民身分進入並讓他重獲新生，包括組建家庭的機會，「但我想像真正的男人那樣死去。」

同被拘留的薩里奧爾(Conrado Galindo Sariol)從1991年開始投身古巴反對派運動，當時寫文章抨擊卡斯楚政權，到現在與一些知名古巴流亡人士合影和訪談。

不過，反古巴政權的流亡組織「古巴抵抗運動」(Assembly of the Cuban Resistance)成員博羅納特(Orlando Gutierrez-Boronat)卻以自身經驗警告不要過度相信古巴政府公布的資訊：他跟岡薩雷茲一樣被列入古巴國際通緝名單，原因是他創立了一個反卡斯楚游擊隊，但實際上該游擊隊在他出生六年前就已經成立了。