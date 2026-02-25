華州男住家外刺死4人遭警擊斃 母親曾申請保護令 尚未送達前出事

我的頻道

編譯尤寶琪／綜合報導
圖為警車和救護車聚集在華盛頓州吉格港出事地點。(美聯社)
圖為警車和救護車聚集在華盛頓州吉格港出事地點。(美聯社)

24日清晨，華盛頓州吉格港(Gig Harbor)一棟價值80萬元住宅外的街道上，發生一起持刀傷人事件，共造成四人死亡，兇手也遭警方擊斃。

華盛頓州皮爾斯郡(Pierce County)警長辦公室表示，警方在24日早上8時40分接獲報案稱有一名男子違反了保護令，出現在一棟住宅外。但是警方尚未向該男子遞送該保護令，因此該令也尚未生效。

警方獲報前往途中，有目擊證人報案說有一名男子「在屋外持刀傷人」；目擊者聲稱，至少有一名受害者是在一群圍觀者面前，當街被刺傷。

報案三分鐘內第一名警員趕到現場，並擊斃兇手。警長辦公室指出，除此之外有三人當場死亡，第四人在被送往醫院途中也「因傷勢過重不治身亡」。

塔科馬(Tacoma)警官博伊德(Shelbie Boyd)告訴記者，一名32歲的男性嫌犯被到場的警員開槍擊斃；博伊德補充表示，警方目前正在確認死者身分，尚不清楚死者與嫌疑人之間的關係。

「我不確定最初報警的人是誰，」博伊德表示，「我推測是知情者，因為這是警員最初收到的信息」。

博伊德指出，警方在收到這份保護令後，打算在抵達現場後將其送達給嫌疑人。博伊德解釋說，「違規要成立，禁令必須先遞交到當事人的手裡，讓他知道法官已經禁止他們有所接觸，且了解相關的要求或條件」。

皮爾斯郡的法院紀錄顯示，一名去年5月居住在該地址的婦女，曾對她32歲的兒子申請並取得為期一年的保護令。她在申請中寫道，兒子有心理健康與藥物濫用問題，過去曾推她，最近則威脅她，稱她的「墳墓已經挖好」。

這名婦女寫道，她的兒子「威脅我、在心理和情感上虐待我。在我家裡從事巫術／神秘行為和儀式……損壞我的個人物品，傷害我的貓……我是一名年長且身心障礙的婦女，而他正在利用我和我的健康狀況」。

法院紀錄顯示，兒子在保護令發出前已收到聽證通知，但未出席。保護令要求他不得持有危險武器；與母親、母親的車輛及他們曾共住的地址保持1000呎的距離；並遵守先前指定的心理健康治療計畫，包括用藥。

吉格港是一座位於普吉特灣(Puget Sound)的小型海濱城市，位於塔科馬西北方約15哩處；根據2020年人口普查數據，這座風景如畫的城市僅有1萬2000名居民。

華盛頓州 心理健康 人口普查

華盛頓州男子住家外刺死4人 遭警擊斃 兇手曾威脅弒母

華州挑戰禁忌 將開徵9.9%富豪稅

英國奶奶持有效簽證在美旅行 遭ICE關6周

幫夫打包行李有罪？英婦被關6周

