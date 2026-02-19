我的頻道

掉手機、車廂藏屍 洛杉磯時尚區一場失敗搶案內幕

歐凱秀台灣問題語塞 川普酸她「不知道台灣是什麼」

盜用百名長者共200萬美元存款 華裔銀行經理恐囚20年

編譯盧炯燊／即時報導
克里夫蘭地方銀行KeyBank傳出一名華裔監守自盜詐騙案，被害人都是高齡長者，損失超過200萬元。圖為美元示意圖。(路透)

俄亥俄州克里夫蘭一家地方銀行的華裔經理監守自盜，挪用至少100名年長客戶存款共計約200多萬元，被控15項罪名全部成立，預期將面臨最少20年徒刑。

克里夫蘭網媒cleveland.com及地方報The Plain Dealer等報導，被告曹岳(Yue Cao，音譯)是當地銀行KeyBank的量化分析經理，職責本是保護客戶免遭詐騙，防止積蓄被盜，然而他卻利用自己的知識盜用客戶存款。

法庭文件指出，中國公民身分的曹岳，以受害人的名義，偽造網路銀行帳戶，然後將客戶的存款轉帳到假帳戶。受害人年齡介於90歲至103歲之間，分別住在俄亥俄、紐約州、賓州、康州及華府，人數至少有100人，損失金額超過200萬元。

後來KeyBank內部稽查人員發現這些轉帳可疑，通報聯邦調查局(FBI)，最終偵破本案；曹岳被控10項銀行詐欺、四項嚴重身分盜竊及一項洗錢罪。

在偵辦及審訊期間，曹岳否認犯案，但克里夫蘭聯邦地區法院陪審團2月6日裁定他全部罪名成立，量刑擇日宣判，預期將會被判處20至30年。

辯護律師說，曹岳對陪審團的裁決感到失望，已計畫提出上訴；又說曹岳並非遭KeyBank解雇，而是在被起訴前主動離職。

FBI表示，每年有數以百萬計的長者被金融詐騙盯上，隨著老年人口的增長，詐騙活動也在加劇。

俄亥俄州FBI主管科斯(Pat Koeth)說，一般詐騙案受害人年齡都在60歲左右，本案受害者年齡如此之大，實屬罕見；另一特殊之處就是詐騙分子一般是冒充銀行職員，但這次是銀行職員直接盜用客戶存款。

科斯呼籲，防範此類犯罪的方法之一，就是設定銀行帳戶提醒，帳戶有大筆資金轉出時，帳戶所有人會收到簡訊通知。

消費者若發現自己銀行存款遭詐騙，應即時向FBI網路犯罪投訴中心報案。2024年該中心收到超過14.7萬起長者遭詐騙案報告，損失近49億元。

