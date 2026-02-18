加州城堡峰雪崩10人失蹤 6人等待救援

我的頻道

中央社里昂/洛杉磯17日綜合外電報導

歐美地區今天連傳雪崩事故，法國阿爾卑斯山（French Alps）至少3人喪生，包括1名英國人和1名波蘭人；美國加州有10名山岳滑雪客失聯，有關當局展開緊急搜救。

加州大和（Tahoe）地區的城堡峰（Castle Peak）今天上午也發生雪崩，據報16人受困，包含4名導遊和12名滑雪客。

目前已知6人位置，不過救難隊還在與惡劣天候奮戰，試圖抵達他們身邊，同時搜尋其餘10名失聯滑雪客。當地持續降雪，天色逐漸昏暗，加劇救援難度。

此外，中央社引述法新社報導，法國東南部上阿爾卑斯省（Hautes-Alpes）首府加普（Gap）檢察署表示，第1起雪崩發生時，有5人正在度假小鎮拉格拉夫（La Grave）附近山區滑雪道外滑雪，其中2人喪生，帶隊的人則受傷送醫。

檢方表示，罹難者皆為30多歲男子，其中1人為波蘭人；另1人則是住在瑞士、出生於波蘭的英國人。同行的另外兩人則未受傷，分別為德國和澳洲籍。

根據法國氣象局說法，拉格拉夫的梅日峰（La Meije）山區今天雪崩風險高，主因是新雪加上強風。

薩瓦省（Savoie）瓦盧瓦爾（Valloire）也發生雪崩，造成1人喪生、2人重傷，均為法國人。

檢方已對兩起雪崩事故展開調查，釐清傷亡原因。

法國這個冬季雪崩死亡人數增至28人，多數是在1月發生，單一週末就有6人喪生。

波蘭 加州 澳洲

