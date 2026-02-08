我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

把握這7種生財方法 不用靠運氣中樂透

華盛頓郵報「裁員風暴」擴大 執行長路易斯宣布即刻卸任

操縱房價 建商恐遭反托辣斯調查 營建類股應聲跌

編譯廖振堯／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
為了抑制房價，白宮考慮對全國大型建商啟動反托辣斯調查。圖為賓州一處新建住宅社區。(美聯社)
為了抑制房價，白宮考慮對全國大型建商啟動反托辣斯調查。圖為賓州一處新建住宅社區。(美聯社)

通膨居高不下，有意購屋的民眾力不從心，全國各地房市也因此買氣平淡。白宮正加強因應住房可負擔性危機，據傳川普政府正考慮對大型建商展開反托辣斯調查，紐約證交所營建類股上周五應聲下跌。

知情人士向彭博表示，川普政府關切重點之一，是建商透過名為「美國領先建商協會」(Leading Builders of America)的組織交換資訊，利用這些情報來限制住房供應，或在建商之間協調、操縱定價。報導指出司法部可能在未來幾周內啟動調查，但目前尚未做出最終決定。

該協會的主要成員包括霍頓(DR Horton)、萊納(Lennar)、普得集團(Pulte Group)、Toll Brothers，上述公司均未立即回應路透的評論請求；美國領先建商協會也未立即回應。

在彭博披露白宮考慮發動反托辣斯調查後，主要建商股價6日下跌。除了上述四家公司，Beazer Homes、KB Home、Hovnanian Enterprises的股價在消息傳出後均下跌，跌幅最高達3%。史坦普1500房屋建築指數(1500 Homebuilding Index)的漲幅也逆轉一度下跌1.4%，當天下午1點42分霍頓和萊納是該指數中表現最差的兩家公司。

目前購屋成本達到數十年來最高，疫情期間的房市熱潮，以及隨後的升息循環，對買家造成沉重壓力。同時建商也正經歷風險偏高的時期，因為未售出住宅的庫存量仍徘徊在高檔。建築商一直在尋求與白宮合作，以提高住房可負擔性，此前有報導稱建商們正研擬開發近100萬戶更經濟實惠的「川普屋」(Trump Homes)。

川普早在10月便向建商發出警告，當時他在社群媒體發文將大型建商在住宅市場的影響力，如同石油輸出國組織OPEC之於全球石油市場，「他們(OPEC)那樣做是不對的，但如今又以另一種形式再度出現，這次是由我們國家的大型住宅建商所為。建商是我的朋友，也是我們國家成功的重要一員，但現在他們能夠取得融資，那就必須開始興建住宅。」

川普 白宮 石油

上一則

壞痞兔超級盃中場秀 不懂西班牙語也能欣賞

下一則

聯合國財務急 川普才嗆「別國出錢」卻先掏腰包

延伸閱讀

川普擬建25層樓高獨立拱門 俯視林肯紀念堂、比凱旋門更壯觀

川普擬建25層樓高獨立拱門 俯視林肯紀念堂、比凱旋門更壯觀
以色列總理內唐亞胡2/11會川普 討論美伊核談判

以色列總理內唐亞胡2/11會川普 討論美伊核談判
北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能
傳川普要杜勒斯機場、賓州車站改以他命名換預算 舒默拒絕

傳川普要杜勒斯機場、賓州車站改以他命名換預算 舒默拒絕

熱門新聞

運輸安全管理局的機場布告提醒民眾，從2月1日起，若沒有「真實身分證」(Real ID)，或只持舊版身分證明的旅客，乘搭飛機前需要額外支付45元。(美聯社)

搭機沒帶「真實身分證」 今起加收45元彌補安檢成本

2026-01-31 20:48
工會表示，瑪麗亞倒在地上期間，探員倒空她的皮包，看到美國護照之後便離開。（美聯社）

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

2026-02-02 08:10
國稅局。(路透)

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

2026-02-05 11:33
梅琳達蓋茲（Melinda French Gates）。（美聯社）

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

2026-02-03 13:23
俄亥俄州一名郵差在厚重積雪的環境上班時和同事遇到多個危險情況，他因多年來的不滿憤而將當天工作情況拍下上傳網路，沒想到因此被停職停薪。車子積雪示意圖，和本新聞無關。(美聯社)

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

2026-02-04 20:02
比爾蓋茲（Bill Gates）。（路透）

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

2026-02-04 11:50

超人氣

更多 >
趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC

趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC
冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷
冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣
台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜

台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜
北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能