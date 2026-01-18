遺棄14歲女與7隻狗 阿拉巴馬州父母挨告

我的頻道

編譯盧炯燊／綜合報導
將14歲女兒遺棄的狠心母親佩蒂拉(左)及繼父梅德拉諾(右)已被控虐待兒童和多項虐待動物罪。 (莫比爾郡警長辦公室)
將14歲女兒遺棄的狠心母親佩蒂拉(左)及繼父梅德拉諾(右)已被控虐待兒童和多項虐待動物罪。 (莫比爾郡警長辦公室)

阿拉巴馬州傳出一起女童遭狠心父母遺棄案。一名女子與丈夫一年多前搬離阿拉巴馬州莫比爾郡(Mobile County)的活動房屋遷往佛州，卻將14歲女兒與七條狗遺棄在舊址，任其過著幾乎自生自滅的生活。這起駭人聽聞的事件被揭發後，這對狠心男女已遭逮捕並被控虐待兒童及忽視動物罪。

每日郵報(Daily Mail)報導，本月初當地折扣商店Dollar General一名店員發現一名過去時常到店裡購物的女童，已有一段時間沒有出現，後來某天在路上看見她走路搖搖晃晃，精神狀態不佳，看起來像好幾個月沒洗澡，衣服沾滿狗毛，身上散發難聞氣味。

經詢問後得知她經常肚子痛及暈倒；從外表和舉止來看，女童顯然長期生活在極其惡劣環境，女童又說希望幫忙叫救護車，店員於是立刻報警。

女童治療期間向醫護人員透露，自從去年2月14歲生日後就獨自與七條狗生活，母親及繼父搬到佛州埃斯坎比亞郡(Escambia County)，僅透過通訊軟件與母親聯繫，平時靠母親透過外送平台叫餐果腹，最後一次聯繫是去年10月萬聖節

警方獲報後，本月5日與動物保護部門前往女童住處調查，發現她生活環境極為髒亂，屋內污穢不堪，尿液、糞便、蟑螂，垃圾遍地，一條狗還死在衣櫥裡。

調查期間發現一張女童字跡的紙條，用鉛筆寫下「媽媽跟我說了多少次，她不能來接我！」多達87次，處境令人心碎。

莫比爾郡警長伯奇(Paul Burch) 說，這是一起駭人聽聞案件，不僅是身體虐待，更是精神虐待，「對於一個這麼大的孩子，實在無法想像被遺棄自生自滅。」

女童的父母被捕後仍不以為意，反而將責任歸咎女童，強調是女童不願意離開阿拉巴馬州。

女童母親佩蒂拉(Marchelle Pertilla)及繼父梅德拉諾(Eugene Medrano)已被控虐待兒童和多項虐待動物罪，女童則由兒童福利局(DHR)照顧。

案件目前仍在調查中，警長伯奇讚揚Dollar General員工潔西卡，因為相信自己的直覺，在察覺到不對勁時撥打緊急求助電話，救了女童。

阿拉巴馬州 佛州 萬聖節

