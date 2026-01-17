挖沙坑突坍塌 佛州2少年遭活埋亡 「2人情同手足」

挖沙坑而不幸被活埋的兩名沃茨(左)和哈伯德(右)。(取自GoFundMe募款網站)

佛羅里達州 兩名14歲少年好友在墨西哥灣 沿岸一座公園裡連續兩個星期鏟沙挖坑道，不料沙坑突然坍塌而遭活埋，窒息而死。10日被發現時，兩人的遺體被埋在沙坑下4、5呎深處。

據當地電視台Fox 13頻道報導，這兩名少年沃茨(George Watts)和哈伯德(Derrick Hubbard)在因弗內斯(Inverness)市運動家公園(Sportsman Park)的沙坑裡挖隧道，該處是極細小的「糖沙」(sugar sand)。這個人口7000多人的小城位於奧蘭多(Orlando)西北1小時車程外。

兩個男孩的父母因為孩子們都沒有接聽手機而意識到可能出事，後來在沙坑附近找到他們的腳踏車和鞋子，一邊打電話求救一邊開始挖沙；救援人員獲報抵達現場後，花半小時才將兩名少年救出。

家人表示，兩個男孩是摯友，情同手足。兩家在籌款平台GoFundMe聯合貼文稱，「這兩個男孩形影不離，而且充滿活力、好奇心和對未來的夢想。」

救援人員趕到現場時，哈伯德已無反應，送醫後宣告死亡；沃茨被送往醫院時情況危急，13日去世，他的親屬稍早同意停止生命維持治療並捐贈器官，他的母親在籌款網站上稱，全家正承受巨大悲痛、震驚和精神創傷，還要面對與緊急救援、醫療、喪葬安排以及這場悲劇帶來的諸多經濟負擔和意外開支。

目前，兩家人已募集3萬餘元。

兩名男孩在因弗內斯中學(Inverness Middle School)就讀八年級，校方發表聲明表示哀悼，並宣布將成立學區 危機支持小組，由輔導員、心理學家和社會工作者幫助悲痛中的學生和教職員工。

哈伯德和沃茨熱愛運動，積極參與學校活動，並且是青少年腰旗美式足球聯盟Citrus NFL Flag的隊員，剛剛贏得聯盟冠軍。

兩名少年的教練兼導師愛德華茲(Corey Edwards)說，男孩們心智成熟，他們做著學校一直教導孩子做的事情。

柑橘郡警長辦公室(Citrus County Sheriff's Office)負責處理這起意外，透過聲明表達遺憾，也對警員、急救人員和援助人員致意。