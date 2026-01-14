遭聯邦探員攔檢後開槍 男子為委國黑幫 波特蘭檢方起訴

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
在波特蘭被邊境巡邏隊探員開槍打傷的男子尼諾-蒙卡達是非法移民，遭到起訴。(國安部照片)
一名美國公民婦女古德7日在明尼阿波利斯市被移民和海關執法局(ICE)探員開槍擊斃之後，俄勒岡州波特蘭8日傳出兩名民眾遭聯邦探員開槍，引起輿論關注。司法部12日新聞稿指出，在波特蘭被邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)探員開槍打傷的男子尼諾-蒙卡達(Luis Nino-Moncada)是非法移民，也是委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」(Tren de Aragua)成員，遭到緝捕時多次開車衝撞聯邦執法單位車輛，讓聯邦探員面臨生命危險。

司法部表示，聯邦探員基於自衛而開槍，尼諾-蒙卡達遭到起訴罪名包括以致命武器攻擊聯邦幹員的加重攻擊罪、造成聯邦公物損壞超過1000元。

尼諾-蒙卡達12日下午在聯邦法院過堂，法官下令還押。俄勒岡區聯邦檢察官辦公室指出，法官裁定審前聽證與羈押聽證日期為14日。

起訴書指出，尼諾－蒙卡達當時被探員攔下後顯得「焦慮不安」，並在駕駛座上來回移動。探員命令他們下車後，他涉嫌倒車撞上一輛無人乘坐的邊境巡邏車，造成「嚴重損壞」。他隨後多次前進與倒退，反覆撞擊這輛聯邦車輛。根據邊境巡邏隊員的陳述，一名邊境巡邏人員隨後向卡車駕駛開了兩槍。

起訴書稱，尼諾－蒙卡達與一名女子隨後逃離現場，當時探員並不知道是否有人中彈。邊境巡邏人員在車輛逃離後並未追逐。警方表示，尼諾－蒙卡達不久後在距離槍擊現場數哩的公寓大樓撥打911求助，隨後波特蘭警方與醫療人員趕到現場。

聯邦檢察官指出，尼諾-蒙卡達就醫後對調查人員坦承駕車衝撞邊境巡邏隊車輛、企圖逃跑。

國土安全部指出，同車女子為委內瑞拉無證移民查姆布拉諾-康特拉斯(Yorlenys Betzabeth Zambrano-Contreras)，在「阿拉瓜火車」黑幫從事賣淫，曾捲入一起波特蘭槍擊案。尼諾-蒙卡達2022年非法入境美國，查姆布拉諾-康特拉斯2023年非法入境美國。

