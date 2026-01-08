三死九傷 布朗大學槍案兇手坦承策劃多年拒道歉 未說明作案動機

我的頻道

編譯尤寶琪／綜合報導
羅德島州普羅維登斯警方公布嫌犯內維斯·瓦倫特行凶前租車的畫面。(美聯社)
羅德島州普羅維登斯警方公布嫌犯內維斯·瓦倫特行凶前租車的畫面。(美聯社)

司法部6日公布之訊息，涉嫌槍殺兩名布朗大學(Brown University)學生和一名麻省理工學院(MIT)教授的兇手，花了多年時間策劃這起攻擊，並留下了承認犯罪的影片，但卻並未說明作案動機。

曾就讀布朗大學物理研究所的48歲葡萄牙公民內維斯·瓦倫特(Claudio Neves Valente)，去年12月13日持槍持槍闖入布朗大學工程系大樓，殺害兩名學生並造成另外九名學生受傷，兩天後又在波士頓郊區布魯克萊恩(Brookline)槍殺了人在家中的MIT教授盧雷羅(Nuno F.G. Loureiro)，隨後於被發現死於新罕布夏州一座倉庫中。

司法部官員6日表示，在12月18日對瓦倫特陳屍的倉庫進行搜查後，聯邦調查局(FBI)發現一個電子裝置，其中包含內維斯·瓦倫特在槍擊案後所拍攝的一系列影片。

在這些影片中，內維斯·瓦倫特用葡萄牙語承認，至少花了六個學期的時間來策劃這起槍擊案，但並沒有解釋攻擊布朗大學以及數十年前在葡萄牙與他有同校情誼的盧雷羅教授之動機。

根據司法部所提供的英文翻譯稿，內維斯·瓦倫特表示自己沒有什麼需要道歉的，並在影片中抱怨自己在槍擊事件中眼睛受傷。

「我不會道歉，因為我的一生中，也從沒有人真心實意地向我道過歉，」他說。

他在影片中明確針對極右派網紅蘿拉·盧默(Laura Loomer)在攻擊事件發生後所散布毫無根據的不實謠言，作出回應；盧默聲稱布朗大學槍擊案兇手在進入禮堂前用阿拉伯語說了類似「真主偉大」(Allahu Akbar)的話。

瓦倫特表示，自己一句阿拉伯話都沒說，也沒有發表任何聲明；如果真的有說什麼，也就大概像是「喔，不！」之類的感嘆詞，對他進入禮堂時，發現裡面空無一人表示失望。

瓦倫特也堅稱自己沒有精神疾病，也不想要出名，影片也不是某種「宣言」；他說，自己「唯一的目的就是或多或少地」按照自己的「意願」離開，並確保自己「不會成為這一切的最大受害者。」

