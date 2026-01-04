塞班島賭場開發案 疑涉洗錢、中國犯罪份子

十年前開始興建海濱賭場，號稱投資規模20億。示意圖（美聯社）

位於西太平洋的美國屬地北馬里亞納群島(Northern Mariana Islands)一項觀光 賭場開發計畫擱置多年後，去年夏天終於獲得新的投資活水，得以重啟，不料又傳出日籍華人投資者身分背景問題，再度引起疑慮。

華盛頓郵報 12月31日報導，來自中國的崔麗杰(Cui Lijie)和紀曉波(Ji Xiaobo)母子檔「博華太平洋公司」10年前宣布在北馬里亞納群島首府塞班島(Saipan)興建海濱賭場，號稱投資規模20億元、媲美摩納哥蒙地卡羅賭場。但賭場遭到美國聯邦多項調查，引發一連串訴訟，工程半途而廢，當地政府面臨數億元呆帳；賭場開發案負責人被指為犯罪組織首腦，如今遭到北京通緝。

2025年8月，鼠患嚴重的廢棄賭場興建地址有新投資客。中國出生、原名金松(Jin Song，音譯)的日本商人金子博(Hiroshi Kaneko)接手開發案，承諾將完成計畫並讓賭場開幕，為塞班島創造就業機會與觀光人潮。

沒想到原本被看好能為塞班島經濟注入活力的這件開發案，迄今持續遭到質疑涉及洗錢、與中國犯罪份子有關。

根據華盛頓郵報長達數月的調查採訪，從商業紀錄、法庭文件、內部電郵、加密貨幣錢包與其他財務資料發現，金子博為了收購賭場而成立的投資公司Team King Investment，長期以來與崔麗杰、紀曉波都有關係，紀錄顯示，金子博是多家公司董事，是山東省政協成員。

資料顯示，另一位投資者是江門市政協常務委員，參與香港 多個親北京組織，收購一家香港上市公司後，把股份轉讓金子博與日本合夥人。

聯邦探員與了解賭場調查案的消息人士說，金子博的出現讓塞班島這個美國最偏遠、經濟最脆弱但有戰略價值的屬地爆發貪腐問題再次受到矚目，當初賭場開發案裡的中國影響力同樣引起討論。

聯邦調查局、國稅局、財政部金融犯罪防制署都曾對十年前的賭場開發案與負責人啟動調查，不過最後並沒有對最嚴重的貪汙、洗錢指控提出起訴。

曾經代表塞班島的前任聯邦眾議員普羅斯特(Edwin Propst)說，調查結果沒有導致起訴令人震驚，民眾覺得很失望。