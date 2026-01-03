FBI宣布破獲跨年夜恐攻計畫 北卡18歲青年被捕 自稱受ISIS啟發

FBI破獲一起策畫在跨年夜恐攻案，北卡州西區聯邦檢察官弗格森(右)在記者會說，這是一起精心策畫的恐攻案，左為FBI探員巴納克爾。(美聯社)

聯邦調查局(FBI )聲稱偵破一起受伊斯蘭國恐怖組織(ISIS)激發，計畫在跨年 夜於北卡 州進行的襲擊事件，一名年輕男子已被捕並遭起訴。

綜合福斯新聞等媒體報導，FBI及北卡州西區聯邦檢察官辦公室2日舉行聯合記者會公布案件，指出來自夏洛特(Charlotte)市郊明特希爾(Mint Hill)的18歲非裔青年斯特迪文特(Christian Sturdivant)， 計畫在跨年夜以開山刀及鐵鎚襲擊一家雜貨店和一家快餐店，但未及行事即已於12月31日當天被捕。

檢方已起訴斯特迪文特，罪名包括試圖向外國恐怖組織尋求實質支援，若罪名成立將面臨最高20年刑期；被告過堂後繼續還押。

FBI局長巴特爾(Kash Patel) 2日在社交媒體X平台上發文說：「FBI與合作夥伴一起挫敗了另一起潛在的跨年夜襲擊，襲擊者據稱受到了ISIS的啟發。」

北卡州西區聯邦檢察官弗格森(Russ Ferguson)在記者會上表示，「這是一起精心策畫的襲擊，幸好沒有人受害。」

弗格森表示，執法部門12月29日搜查了斯特迪文特的住所，發現了多份手寫文件，其中一份標題為「2026年新年襲擊」，並「列出將在襲擊中使用的物品，例如戰術背心、面罩、戰術手套和兩把刀」，此外又搜獲兩把鐵鎚及大砍刀。

起訴書指出，FBI收到線報有人在社交媒體上發布支持ISIS及極端主義言論，一名臥底探員透過網路與他聯絡，他自稱「ISIS戰士，即將發動聖戰」。

FBI夏洛特支局主管巴納克爾(James C. Barnacle, Jr)表示，他們早於2022年就已盯上斯特迪文特，當時他與一名身分不明的海外ISIS成員有過聯繫。

弗格森與巴納克爾指出，斯特迪文特在包括TikTok在內的社交媒體上非常活躍，策畫襲擊已有一年多。雖然他是單獨行動，但自己認為是與其他ISIS支持者合作，並尋求獲得更多武器。

巴納克爾直言，事件凸顯了有人在網路上自我激進化，他們所構成的威脅明顯確切。

司法部長邦迪(Pam Bondi)發聲明表示，「司法部會保持警惕，追捕邪惡的ISIS同情者，任何策畫實施這類襲擊的人，都會受到法律嚴懲。」