科州25年來首宗 女子山區健行 疑遭美洲獅咬死

編譯周芳苑／綜合報導
科羅拉多州北部山區傳出美洲獅攻擊落單登山客致死的不幸事件。(美聯社)
科羅拉多州北部山區傳出美洲獅攻擊落單登山客致死的不幸事件。(美聯社)

一名女子元旦當天在科羅拉多州北部山區獨自徒步健行時，疑似遭美洲獅(mountain lion)襲擊身亡；當局稱，這是科州25年來第一椿美洲獅致命攻擊事件。

科州公園和野生動物管理局(Colorado Parks and Wildlife)工作人員范·胡斯(Kara Van Hoose)表示，野生動物官員當天稍晚在事故發生地區發現兩隻美洲獅，並將其擊斃。

這起攻擊事件發生在格倫黑文(Glen Haven)小鎮以南的山區；該小鎮位於埃斯蒂斯公園(Estes Park)東北約7哩處，是通往洛磯山國家公園(Rocky Mountain National Park)東入口的門戶。

元旦中午左右，兩名徒步健行者在克羅西爾山(Crosier Mountain)步道偏僻路段上，發現一名女子倒臥地上，附近還有一隻美洲獅，兩人當時並不知道該女子已喪生，向美洲獅投擲石塊將牠嚇走、以便救助這名女子。其中一人是醫生，他為受害者進行檢查，才發現已沒有脈搏。

當局尚未公布遇害女子的死因和相關情況。

范·胡斯表示，有關單位持續在該地區搜尋其他美洲獅，一旦發現便視情況決定是否擊斃。

在疑似攻擊事件發生的森林地區，登山客經常遇到美洲獅，但近期並沒有關於美洲獅襲擊人類事件的通報。范·胡斯說，每年這個時候都會接到很多美洲獅目擊報告，尤其是拉里默郡(Larimer County)，那是美洲獅的理想棲息地，當地步道地處偏遠，樹木繁茂而且岩石嶙峋、地勢起伏。

美洲獅攻擊事件很罕見，科州上一次疑似致命攻擊發生在1999年，當時一名三歲兒童遭美洲獅攻擊身亡；兩年前，一名十歲男孩在洛磯山國家公園與家人徒步健走時被美洲獅襲擊拖走。

去年在加州北部，一對兄弟遭一隻美洲獅跟蹤攻擊，兩人試圖反擊，結果還是被咬死。

美洲獅體重可達130磅、身長超過6呎，以鹿為主食。在科州，美洲獅數量約3800至4400隻，被列為可供狩獵的大型獵物。

加州 北約 科羅拉多州

