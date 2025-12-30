我的頻道

華人赴美旅行 用餐時被砸車洗劫「家也回不去了」

2026紐約新規 上班族最低工資調升、房價評估更透明

勒索攻擊數間美國企業 2資安專家認罪

兩名美國資安專業人員被控與駭客集團ALPHV Blackcat合作，據稱他們曾加密數間未具名美國企業的網路，試圖向業主勒索價值數百萬美元的加密貨幣。加密貨幣示意圖。(路透)
司法部今天表示，兩名美國資安專業人員被控與惡名昭彰的勒索軟體集團合作，對美國目標進行勒索，並已認罪。本案因被告以資安防護領域專業人士身分從事勒索攻擊，而引發關注。

路透社報導，司法部官員指出，兩人分別為40歲、來自喬治亞州的高德柏格（Ryan Goldberg），以及36歲、來自德州的馬丁（Kevin Martin）。他們在佛州邁阿密的聯邦法院對1項「合謀以勒索手段干預商業活動」的罪名認罪。司法部表示，法院預計明年3月宣判刑期，最重可處20年徒刑。

兩人律師均婉拒評論。

高德柏格、馬丁與另外1人被控與駭客集團ALPHV Blackcat合作，據稱3人曾加密數間未具名美國企業的網路，試圖向業主勒索價值數百萬美元的加密貨幣

馬丁先前任職於資安公司DigitalMint，該公司今天發表聲明表示，「強烈譴責他的行為，這些作為並未取得本公司同意、知情或參與」，並表示已全力配合司法部調查。

另一名被告高德柏格則曾任職於資安服務商Sygnia。Sygnia今天尚未回覆置評請求，但先前曾表示，在得知相關情況後已立即將高德柏格解雇，並強調公司並非本案調查對象。

路透社尚無法查明第3名共謀者的身分或現況，也無法聯繫上ALPHV Blackcat。這個駭客集團自去年針對聯合健康集團（UnitedHealth Group）發動大規模網路攻擊後，便已銷聲匿跡。

