1天槍殺2位前夫 佛州61歲婦被控謀殺、最重死刑

編譯周芳苑／即時報導
佛羅里達州51歲女子阿瓦隆同一天之內先後槍殺兩名前夫而遭逮捕，被控二級謀殺。(馬納提郡警長辦公室照片)

佛羅里達州51歲女子阿瓦隆(Susan Erica Avalon)被控於17日同一天內、分別在兩個不同地區先後開槍射殺兩名前夫；她隔天被捕，被控二級謀殺罪名；兩地警察局正聯手合作調查，嫌犯恐面臨更多指控，最終可能被判處死刑

阿瓦隆涉嫌犯案的地點分別在佛州馬納提郡(Manatee County )、坦帕(Tampa)地區。

馬納提郡警長辦公室(Manatee County Sheriff's Office)聲稱，阿瓦隆可能將面臨更多指控。

馬納提郡警長韋爾斯(Rick Wells)表示，警方17日下午3點左右接獲報警，稱一處住宅發生槍擊。警方趕到現場後，發現一名54歲男子身中兩槍；該男子被緊急送往當地醫院，最後因傷勢過重不治身亡。該中槍男子死前告訴調查人員，槍手「可能是我的前妻」，他說，他打開前門時遭到槍擊。

韋爾斯說，中彈男子與阿瓦隆所生的15歲女兒事發當時也在現場，她聽到槍聲之後，從窗戶往外看，看到一個身穿灰色運動衫、戴口罩的人鑽進一輛銀色轎車後離開。調查人員隨後追蹤該輛車，第二天到阿瓦隆的家，警員在她家門外看到她正用漂白水和清潔劑擦拭車內。

調查人員找到阿瓦隆，表明想和她談談她的前夫，阿瓦隆反問：「哪一個？」

於是，調查人員隨即發現阿瓦隆還有另一個前夫，住在坦帕(Tampa)地區；坦帕警察局立即調派警員前往該男子住家，結果發現他已遭槍殺。

韋爾斯說，調查人員認為阿瓦隆先在坦帕殺害第二任前夫，然後再開車前往馬納提郡槍殺第一任前夫。

官方目前並未說明阿瓦隆的犯案動機，但表示，阿瓦隆欠她住在馬納提郡的54歲前夫數千元子女扶養費。兩人於十多年前離婚。

馬納提郡和坦帕警察局正合作調查這兩起獨立的兇殺案。韋爾斯表示，目前雖然已提起二級謀殺指控，預計檢察官將召集大陪審團，尋求一級謀殺指控，最終可能判處死刑。

