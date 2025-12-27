我的頻道

聖誕節即刻救援 德州父用手機「這功能」救出被綁架女兒

「家族理財辦公室」管理5.5兆元財富 華爾街新投資力

編譯彭馨儀／即時報導
亞馬遜版手機「家長監護」程式。德州一名父親藉由手機「家長監護」的位置標定功能，及時救出遭綁架的15歲女兒。(美聯社)
亞馬遜版手機「家長監護」程式。德州一名父親藉由手機「家長監護」的位置標定功能，及時救出遭綁架的15歲女兒。(美聯社)

12月25日下午，一名15歲女孩帶著她的寵物狗，在休士頓以北約25哩的波特鎮(Porter)住家附近散步，據蒙哥馬利郡(Montgomery County)警長辦公室在社群媒體上發布的消息，這名女孩沒有像往常一樣在下午回家，但是她的手機設定了家長監護功能，讓她的父母可以追蹤她手機的位置。

據警長辦公室稱，父親追蹤到女兒的位置在近兩哩外的一處偏僻的半樹林地帶。父親在一輛栗色皮卡車裡發現了女兒和她的狗，車上還有一名「半裸」男子，後經警方確認，該男子為23歲的喬瓦尼·羅薩萊斯·埃斯皮諾薩(Giovanni Rosales Espinoza)。

警長辦公室稱，父親幫助女兒從卡車裡逃了出來，並聯繫了執法部門。

調查人員稱，埃斯皮諾薩在街上用刀威脅綁架這名少女。附近目擊者提供嫌疑車輛的描述，警員找到了這輛車，並確認埃斯皮諾薩(Espinoza)是駕駛。

據監獄記錄顯示，警方以涉嫌嚴重綁架和猥褻兒童罪逮捕了埃斯皮諾薩。警長辦公室表示，他目前被羈押，不得保釋。

聖誕節本應是歡樂的日子，但這個人選擇以孩子為目標，破壞這份歡樂，」蒙哥馬利郡警長韋斯利·杜利特爾(Wesley Doolittle)在一份聲明中說道。

警長辦公室表示，調查仍在進行中。當局沒有提供這名父親使用什麼技術追蹤到失蹤女兒的細節，但即使沒有智慧型手機，家長也可以使用幾種工具來追蹤他們的孩子。

這些設備包括GPS追蹤器，例如簡單的Apple AirTag或手表，可以即時查看設備位置。家長還可以使用地理圍欄(Geofencing)應用程序，設置安全區域，例如家或學校，並在設備離開指定區域時發出警報。設備還可以配備緊急按鈕。

聖誕節 寵物 社群媒體

