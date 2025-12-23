賓州安養院爆炸引發大火 至少兩人死亡

賓州費城郊區一間安養院疑因瓦斯外洩引發氣爆大火，截至23日深夜已知兩人罹難，另有五人下落不明，但不排除部分人員已自行離開現場。 (路透)

賓州費城 郊區布里斯托鎮(Bristol)23日下午發生嚴重爆炸事故，一間安養院疑因瓦斯外洩引發氣爆，威力猛烈震垮部分建築、火勢迅速蔓延，造成至少兩人死亡、多人受困或下落不明，救援行動持續進行中。

美聯社報導，布里斯托健康與復健中心(Bristol Health & Rehab Center)當地時間23日下午2時17分左右發生氣爆意外，爆炸巨響伴隨火舌與濃煙竄升，嚇壞附近社區；居民形容爆炸巨響宛如墜機，現場猶如災難電影場景。

賓州州長夏皮羅(Josh Shapiro)於事發數小時後召開記者會表示，緊急救援人員冒著熊熊烈火、刺鼻瓦斯味及二度爆炸的風險，進入建築殘骸內搜救。

消防隊長迪波利托(Kevin Dippolito)表示，截至23日深夜已知兩人罹難，另有五人下落不明，但不排除部分人員已自行離開現場。

夏皮羅呼籲大眾為傷者、失聯者及罹難者家屬祈禱，感嘆部分家庭恐在聖誕節前夕面臨至親缺席的悲痛。

消防當局表示，建築結構嚴重受損，搜救人員只能徒手挖掘，並出動搜救犬、聲納設備與小型機具，試圖在瓦礫堆中探尋生命跡象。

迪波利托形容，救援現場混亂，曾有人受困樓梯間與電梯井，消防員透過門窗救人，另有警員揹負傷者撤離險境。

初步研判顯示，這起意外可能與瓦斯外洩有關。當地瓦斯公司PECO證實，事發前已接獲院方通報聞到瓦斯味，並派員前往檢查與維修，未料抵達後不久即爆炸。

PECO緊急切斷該設施的天然氣與電力供應，以確保救援安全。

賓州公共事業委員會(Pennsylvania Public Utility Commission)已派員調查，強調須全面勘查現場後，才能確認事故原因。

布里斯托健康與復健中心共有174個床位，近期剛加盟「軍刀醫療集團」(Saber Healthcare Group)，因而被稱作「銀湖安養中心」(Silver Lake Healthcare Center)。

這間安養院過去的安檢紀錄不佳，賓州衛生廳10月的檢查報告列舉該設施的多項違規情形，包括未提供完整平面圖、樓梯間違規堆放油漆桶與床架、部分樓層未配置滅火器、缺少防煙隔板、氧氣瓶存放不當等。

聯邦醫療保險計畫(Medicare)網站指出，這間安養院在去年9月的消防檢查中並未挨罰，但在整體評比中被列為「遠低於平均」的等級，尤其健康檢查項目表現不佳。