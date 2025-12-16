「六人行」男星馬修派瑞之死 涉案醫師判8個月居家監禁

我的頻道

中央社／洛杉磯16日綜合外電報導
男星馬修派瑞。（美聯社）
男星馬修派瑞。（美聯社）

美劇「六人行」（Friends）男星馬修派瑞（Matthew Perry）023年因藥物過量致死，曾非法提供K他命給他的加州醫師查維斯（Mark Chavez）今天被判8個月居家監禁。

路透報導，曾在聖地牙哥（San Diego）執業的55歲醫師查維斯10月承認共謀分銷K他命給馬修派瑞，並於11月交出行醫執照。

聯邦地方法官賈奈特（Sherilyn Peace Garnett）另判處查維斯300小時社區服務。

深受劇迷喜愛的美籍加拿大演員馬修派瑞與藥物成癮問題搏鬥多年後，2023年10月陳屍在洛杉磯家中的按摩浴缸，享年54歲。驗屍結果發現，馬修派瑞死因是「K他命的急性作用」，當局隨即展開刑事調查。

依據認罪協議，查維斯承認將K他命出售給另一名醫師、44歲的普拉森西亞（Salvador Plasencia），再以極高價格轉賣給馬修派瑞。

普拉森西亞先前已承認4項分銷K他命的罪名，本月稍早被判2年6個月徒刑。

另外3名被告預計也將在未來數周面臨判刑，包括人稱「K他命女王」的42歲桑哈（Jasveen Sangha）、負責牽線交易的56歲中間人佛萊明（Erik Fleming），以及馬修派瑞的60歲私人助理肯尼斯（Kenneth Iwamasa）。

根據桑加的認罪協議，桑加與中間人佛萊明共謀，將K他命賣給肯尼斯。肯尼斯多次為馬修派瑞注射桑加提供的K他命，其中包括2023年10月28日當天，他至少為馬修派瑞注射3劑，最終導致馬修派瑞身亡。

聯邦執法官員表示，馬修派瑞是在尋求憂鬱症治療時對藥物成癮，當門診醫師拒絕提高他的用藥劑量時，他「改找其他無良醫師」。當局指出，這些人利用馬修派瑞對藥物的依賴快速牟利。

K他命是一種具有致幻特性的短效麻醉劑，有時用於治療憂鬱症和其他精神疾病，會讓人感到平靜和放鬆，但也有人為了助興、娛樂，濫用K他命。

醫師查維斯因曾非法提供K他命給男星馬修派瑞，遭判8個月居家監禁。（路透）
