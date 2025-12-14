布朗大學「黑衣槍手」還沒抓到 FBI急設檢舉平台 監視器畫面曝光

布朗大學13日下午發生校園槍擊，造成2人死亡、9人受傷。事發已超過9小時，槍手仍在逃。根據警方公布監視器畫面，槍手疑為一名30多歲黑衣男子，犯案後步行出現在附近街道。(路透)

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國布朗大學13日下午發生校園槍擊 ，造成2人死亡、9人受傷。警方事發後展開大規模搜捕，截至14日凌晨、事發已超過9小時，槍手仍在逃。美國聯邦調查局（FBI ）已設立線上檢舉平台，呼籲民眾提供任何可能與凶嫌相關的線索；根據警方公布初步監視器畫面，兇嫌身穿黑衣，約為30多歲。

這起槍擊案發生當地時間下午4時30分左右，地點靠近巴魯斯與霍利大樓（Barus & Holley building），為工程學院與物理系所在地。警方透露，當時正值秋季期末考第2天。

當局調動地方、州與聯邦機構共400多名執法人員在槍擊案區域周圍展開調查，但截至14日凌晨1時間30分，兇嫌仍未落網。

FBI宣布設立線上檢舉平台，呼籲民眾提供任何可能與凶嫌相關的照片、影片或資訊。布朗大學所在的普羅維登斯市警方也同步開設熱線電話，供民眾提供線索。

根據警方掌握監視器畫面，凶嫌疑似一名黑衣男子，年約30多歲，事發後步行出現在附近的霍普街（Hope Street），但畫面無法辨識出凶嫌長相。另有目擊者指出，這名男子可能戴著灰色迷彩面罩。

同時，布朗大學也在官網公布至少15個封鎖區域，根據地圖，紅色方框標示的範圍內，所有住宅和建築內人員需持續就地避難，直到執法人員協助撤離至安全地點。校方並強調，除非有執法人員陪同，否則不得在校園內或附近移動。