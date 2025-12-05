5年前國會暴動前夕放炸彈案 逮捕一嫌 FBI重新布局後破案

當時監視攝像機拍下的嫌犯身影。(美聯社)

聯邦調查局FBI )在調查近5年後，4日上午逮捕嫌疑犯布萊恩·科爾二世(Brian Cole Jr.)，指控他涉嫌在2021年國會大廈騷亂前夕，也就是1月5日晚，於華府共和黨 和民主黨全國委員會總部外放置兩枚管狀炸彈。司法部長邦迪(Pam Bondi)表示，科爾已被控使用爆炸裝置；隨著調查發展，可能面臨更多控罪。消息人士證實，現年30歲的科爾可能有「無政府主義」傾向。

聯邦調查局長帕特爾(中)、司法部長邦迪(前右)、副局長邦吉諾等人4日在華府宣布破案。(美聯社)

此案在國會大廈暴力圍攻事件陰影籠罩下，長期困擾執法部門並引發無數陰謀論，在拜登政府主政四年內毫無進展。

川普 重返白宮後，這是調查局人員首次確認嫌犯身分。部長邦迪特別澄清：「沒有新線索，也沒有新證人。就只是警方和檢方努力工作的結果。」

科爾被捕數小時後，他的維吉尼亞州住所附近停滿了執法車輛，FBI探員則在一旁驅散圍觀的好奇人士。

大批警力4日搜查嫌犯柯爾在維州的住家。(美聯社)

2020年總統大選充滿緊張，開票後川普落選未能連任，引發多處支持者抗議。2021年1月5日晚間民主黨和共和黨全國委員會辦公室附近遭人放置炸彈，次日下午才被發現；炸彈後來被安全拆除，無人受傷。但FBI表示，兩枚裝置都有可能造成致命傷害。

調查人員這幾年一直在尋求公眾幫助，以確認在監視錄影中出現的那名神秘嫌犯身分。他們努力釐清此人性別和犯罪動機，以及此案是否與次日國會大廈騷亂有明確關聯，但是過去四年多，一直沒有進展。川普再度上任後，聯調局另起爐灶，重組專案小組繼續追查。

法庭文件指出，銀行帳戶資料顯示，看似溫順的科爾自 2019 年秋季起，便開始向零售商購買電線、電池接頭與爆炸帽等物品，並開始製造炸彈。整個2020年期間，他還購買了鋼絲絨、端蓋以及鍍鋅管。

在缺乏確鑿證據，又遲無破案進展下，共和黨議員和右翼媒體散布有關此案的陰謀論；他們並批評安全漏洞，質疑執法部門為何長達17小時未發現炸彈。

現任FBI副局長邦吉諾(Dan Bongino)去年被任命為聯調局副長前，擔任媒體名嘴，不斷猜測，該案可能是「內神通外鬼」、遭人「大舉遮案」。

今年成為副局長後的邦吉諾和現任FBI局長帕特爾(Kash Patel)都曾公開批評前任FBI對國會大廈暴亂事件的整體處理方式。即使川普總統在重返白宮首日即赦免該案暴徒，但帕特爾和邦吉諾仍試圖重啟爆炸案調查。

紐約郵報(New York Post)訪問到科爾的祖母洛蕾塔(Loretta)，她悲痛否認孫子參與其中，稱科爾「幾乎像自閉症患者一樣，很多事情都不懂，天真地連一隻蒼蠅都不會傷害。他根本不是那種人。他不是恐怖分子。」但是附近鄰居卻說，科爾幾乎不與別人接觸，甚至稱他「非常反社會」。