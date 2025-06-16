明州槍手有5子女「充滿愛心」 好友收訣別簡訊：我時日無多

聯邦調查局14日正式公布明州殺害多位民意代表的涉案兇嫌博爾特案發前後的照片。(美聯社)

隨著警方搜捕明尼蘇達州州議員槍擊 嫌犯博爾特(Vance Boelter)的行動擴大，博爾特的背景也陸續曝光；57歲的博爾特已婚，育有五名子女，曾在非洲和中東當過安全專家，在兩間殯儀館工作過，並曾在剛果的教會證道(sermon)。

此外，曾與博爾特合租房子一年多的密友卡爾森(David Carlson)表示，他14日清晨收到博爾特的簡訊，告知「我命不久矣」，卡爾森隨後報警。

網路上流傳的一段影片顯示，博爾特已婚，育有五個孩子。

「紐約郵報」報導，博爾特的妻子珍妮‧博爾特(Jenny Boelter)是近衛(Praetorian Guard)保全公司的總裁及執行長。

明州 警方表示，警員14日上午在明州奧米內亞市(Onamia)攔查珍妮駕駛的車輛，並在車內搜出武器、彈藥、現金與護照，車上還有另外三名親屬。

珍妮接受警方偵訊二、三小時後獲釋，未受到指控，而車上親屬並非警方的調查對象。

「國家廣播公司新聞網」(NBC)報導，協助非洲移民的美國組織「明州非洲人聯盟」(MAU)於2022年透過臉書發布一段影片，顯示博爾特在一場討論剛果民主共和國商貿投資的會議中演講，自述他在剛果與農民、漁民合作的經驗。

MAU發言人發出聲明澄清，「MAU與遭受槍擊的州議員夫婦，以及發動暗殺攻擊的嫌疑人沒有任何關係」。

路透查閱社群媒體 帳號、公開紀錄和網站發現，博爾特自稱是一名基督教牧師，以及在中東與非洲均有經驗的安全專家。

此外，NBC查證的臉書影片顯示，博爾特2021年、2022年和2023年在剛果的教會證道。

博爾特在另一段網路影片中表示，他在食品業打滾約30年，但公司「對在非洲做事不感興趣」，遂轉行殯葬業，之後在非洲推動自己的計畫。

博爾特的領英資料顯示，他是紅獅(Red Lion)集團的執行長。

紐約郵報引述博爾特好友卡爾森的說法報導，紅獅集團總部位於剛果，博爾特擔任執行長，但深陷財務危機。

卡爾森說：「他一直在尋找出路，也許走投無路便選擇以某種壯烈方式結束一切。我不知道他在想什麼。」

卡爾森透露，博爾特也參與近衛保全的業務。

明州KARE電視台報導，卡爾森表示，他13日晚最後一次見到博爾特，翌日清晨6時收到「訣別」簡訊，內容寫道「大衛和朗(Ron)，我愛你們。我做了一些選擇，你們對這些事一無所知，但我很快就會離開，可能馬上就死了，我只是想讓你們知道，我愛你們，很遺憾事情變成這樣」。

卡爾森收到簡訊後隨即報警，擔心博爾特可能意圖自殘。

59歲的卡爾森說，他國小四年級就認識博爾特並形容他是「充滿愛心、關懷體貼的男人」。