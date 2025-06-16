明州槍手有5子女「充滿愛心」 好友收訣別簡訊：我時日無多
隨著警方搜捕明尼蘇達州州議員槍擊嫌犯博爾特(Vance Boelter)的行動擴大，博爾特的背景也陸續曝光；57歲的博爾特已婚，育有五名子女，曾在非洲和中東當過安全專家，在兩間殯儀館工作過，並曾在剛果的教會證道(sermon)。
此外，曾與博爾特合租房子一年多的密友卡爾森(David Carlson)表示，他14日清晨收到博爾特的簡訊，告知「我命不久矣」，卡爾森隨後報警。
網路上流傳的一段影片顯示，博爾特已婚，育有五個孩子。
「紐約郵報」報導，博爾特的妻子珍妮‧博爾特(Jenny Boelter)是近衛(Praetorian Guard)保全公司的總裁及執行長。
明州警方表示，警員14日上午在明州奧米內亞市(Onamia)攔查珍妮駕駛的車輛，並在車內搜出武器、彈藥、現金與護照，車上還有另外三名親屬。
珍妮接受警方偵訊二、三小時後獲釋，未受到指控，而車上親屬並非警方的調查對象。
「國家廣播公司新聞網」(NBC)報導，協助非洲移民的美國組織「明州非洲人聯盟」(MAU)於2022年透過臉書發布一段影片，顯示博爾特在一場討論剛果民主共和國商貿投資的會議中演講，自述他在剛果與農民、漁民合作的經驗。
MAU發言人發出聲明澄清，「MAU與遭受槍擊的州議員夫婦，以及發動暗殺攻擊的嫌疑人沒有任何關係」。
路透查閱社群媒體帳號、公開紀錄和網站發現，博爾特自稱是一名基督教牧師，以及在中東與非洲均有經驗的安全專家。
此外，NBC查證的臉書影片顯示，博爾特2021年、2022年和2023年在剛果的教會證道。
博爾特在另一段網路影片中表示，他在食品業打滾約30年，但公司「對在非洲做事不感興趣」，遂轉行殯葬業，之後在非洲推動自己的計畫。
博爾特的領英資料顯示，他是紅獅(Red Lion)集團的執行長。
紐約郵報引述博爾特好友卡爾森的說法報導，紅獅集團總部位於剛果，博爾特擔任執行長，但深陷財務危機。
卡爾森說：「他一直在尋找出路，也許走投無路便選擇以某種壯烈方式結束一切。我不知道他在想什麼。」
卡爾森透露，博爾特也參與近衛保全的業務。
明州KARE電視台報導，卡爾森表示，他13日晚最後一次見到博爾特，翌日清晨6時收到「訣別」簡訊，內容寫道「大衛和朗(Ron)，我愛你們。我做了一些選擇，你們對這些事一無所知，但我很快就會離開，可能馬上就死了，我只是想讓你們知道，我愛你們，很遺憾事情變成這樣」。
卡爾森收到簡訊後隨即報警，擔心博爾特可能意圖自殘。
59歲的卡爾森說，他國小四年級就認識博爾特並形容他是「充滿愛心、關懷體貼的男人」。
卡爾森說：「他愛親友和上帝，我不知道他為何這麼做；這不像范斯·博爾特，沒人會相信。他不是充滿仇恨的人，但他確實需要幫助。」
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