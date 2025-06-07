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「風飛鯊」？南卡男玩飛盤 沙魚從天而降砸到他

TVBS新聞網／編輯 張君堯 報導
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沙魚示意圖，非新聞當事沙魚。(取材自https://unsplash.com/@davidclode)
沙魚示意圖，非新聞當事沙魚。(取材自https://unsplash.com/@davidclode)

電影「風飛鯊」（Sharknado）曾以誇張又離譜的劇情成為熱門話題，沒想到近日有男子在玩飛盤高爾夫（Disc golf）時，被從天而降的不明物體砸中，定睛一看竟然是隻沙魚寶寶、宛如「風飛鯊」的經歷讓他嚇了一大跳。

Garden & Gun報導，男子喬納森（Jonathan Marlowe）上周與朋友在南卡羅來納州的高爾夫球場玩飛盤高爾夫，沒想到在第11洞時，他注意到天空中有隻魚鷹叼著外型不尋常的獵物，後來這隻魚鷹被烏鴉攻擊，導致獵物掉下來、砸中喬納森的頭。

*Myrtle Beach City Government臉書貼文原文網址（免責聲明Disclaimer：出於新聞報導目的使用，如果侵權請原作者聯繫刪除）*

起初喬納森以為掉落的應該是條普通的魚，沒想到定睛一看、竟然是一隻「雙髻鯊」（Hammerhead Shark）寶寶，喬納森表示「我們簡直不敢相信，不停地問自己『這真的發生了嗎？』」，並推測這隻魚鷹應該是在附近的碼頭捕獵到這隻沙魚寶寶。

喬納森的經驗在網路上曝光爆紅，不少網友興奮地大喊「風飛鯊！」、「『風飛鯊』上演了！」，也有人表示「好可憐的小沙魚」、「真的是太酷了」。

《風飛鯊》成真！他打高爾夫突被砸中　竟是天降「鯊魚寶寶」

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