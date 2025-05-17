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加州棕櫚泉1生殖診所外爆炸 1死5傷 警：為蓄意行動

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加州棕櫚泉1生殖診所外爆炸 1死5傷 警：為蓄意行動

中央社／洛杉磯17日綜合外電報導
加州一家生殖診所外今天發生爆炸，造成1人死亡、5人受傷。（歐新社）
加州一家生殖診所外今天發生爆炸，造成1人死亡、5人受傷。（歐新社）

美國加州一家生殖診所外今天發生爆炸，造成1人死亡、5人受傷，當地市長稱這是一起炸彈攻擊事件。

中央社引述法新社報導，發生在加州棕櫚泉（Palm Springs）市中心的這起爆炸，使診所嚴重受損，鄰近多棟建築的門窗也被震碎。警方認為這是一起蓄意行動。

兩名知情執法官員向國家廣播公司新聞網（NBC News）透露，共有5人受傷，但未對外說明傷勢狀況及嚴重程度。

棕櫚泉市警察局長米爾斯（Andy Mills）說：「這起爆炸疑似為蓄意暴力行為，爆炸波及數個街區，多棟建築受損，部分嚴重毀損。」他說：「已有1人死亡，死者身分尚待確認。」

目擊者向當地媒體表示，他們在嚴重受損的美國生殖中心（American Reproductive Centers）診所附近看見人體遺骸。

這間診所在社群媒體發布聲明指出，一輛汽車在診所附近的停車場爆炸，中心內所有員工均未受傷。

在美國，生殖醫療服務，包括墮胎與不孕治療等，依舊引發爭議，部分保守派人士基於宗教信仰，主張這些醫療程序應予以禁止。

針對提供這類服務的診所的暴力事件雖少見，但卻非前所未聞。

加州 棕櫚泉 社群媒體

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