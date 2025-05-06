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看到18歲兒被警擊斃視頻 俄州父開車撞死警察

記者張聲肇／綜合報導
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辛辛那提居民辛頓2日看到18歲兒子被警擊斃的視頻後，開車撞死正在指揮交通的警察。(漢米爾頓郡警長辦公室照片)
辛辛那提居民辛頓2日看到18歲兒子被警擊斃的視頻後，開車撞死正在指揮交通的警察。(漢米爾頓郡警長辦公室照片)

官員說， 俄亥俄州辛辛那提市居民辛頓(Rodney Hinton)看到18歲兒子被警擊斃的視頻後，立即展開報復，開車撞死正在指揮交通的警察韓德森(Larry Henderson)，被控「加重謀殺」罪的辛頓3日過堂。

辛頓的兒子1日涉嫌竊車，警察韓德森獲報前去處理時，開槍擊斃嫌犯，隨身錄影裝置錄下過程。檢方2日公開視頻。檢方提交漢米爾頓郡(Hamilton County)市法院的文件指出，38歲的辛頓看到視頻後，「算準時機，精心預謀」先把車子停下，然後「故意加速」，造成警員韓德森死亡。

據5日CNN報導，辛辛那提警局長希特吉(Teresa Theetge)表示，1日市警開槍打死一名持槍逃跑的18歲年輕人。第二天，警員韓德森在辛辛那提被一輛汽車撞倒身亡，當局稱，這輛汽車是由這名年輕人悲痛的父親駕駛的。

38歲的父親羅德尼辛頓二世(Rodney Hinton Jr.)被指控犯有加重謀殺罪，但警方和代表其家人的律師均未透露他針對警員韓德森的任何動機。

18歲瑞安辛頓(Ryan Hinton)被警方槍殺的事件也仍存在疑問。辛辛那提警察局稱，1日逃跑時，瑞安似乎用槍指著一名警員，但警員隨身攜帶的攝影機拍攝的畫面並沒有清晰地捕捉到這一瞬間。

在對這兩起死亡事件進行調查期間，執法部門於2日晚為這位犧牲的警員舉行悼念儀式。漢米爾頓郡警長麥加非(Charmaine McGuffey)說，韓德森是「非常好、盡忠職守」的警察，退休才幾個月，當警察志工。麥加非2日在記者會上說，「他是大家都喜歡、名聲遠播的警察。警政界的人都很尊敬他、敬愛他，他的朋友、家人更不用說。」

俄亥俄州長狄懷恩(Mike DeWine)說，他得知消息後，對這「看似刻意的暴力行為」感到惡心到極點。

事件源於辛頓的兒子萊恩(Ryan Hinton)和三名青少年躲避警方追查汽車失竊案時，不幸遭警察擊斃。這輛從肯塔基州偷來的車子停在公寓區，數名警察來到現場不到六秒鐘，其中一人就開槍擊中萊恩。

希特吉2日向媒體披露開槍過程的隨身錄影片，影片顯示，一名警察大叫說，正在逃跑的年輕人當中，一人有槍。四聲槍響，從兩個垃圾箱中間跑向樹林的萊恩倒地。

希特吉說影片鏡頭搖晃很厲害，因為警察在追趕嫌犯，影片看不清楚萊恩手裡是否有槍，是否舉槍對準追來的警察，也看不清楚他是否面對著射殺他的警察。同行警察一致確認，萊恩手裡確實有把槍，也瞄準開槍的警察，結果被警察兩槍擊中倒地。警察擊中他的胸部和手臂。

辛頓2日不忍看完兒子中槍倒地的視頻，情緒非常激動，開自己的車離開。下午1點，他就開車撞死在辛辛那提大學外指揮交通的警察。

執勤時被撞死的漢米爾頓郡警察韓德森。(漢米爾頓郡警長辦公室照片)
執勤時被撞死的漢米爾頓郡警察韓德森。(漢米爾頓郡警長辦公室照片)

俄亥俄州 槍擊 退休

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