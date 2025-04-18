佛州大槍案／7年前帕克蘭高中槍案倖存者 讀大學再遇槍擊案

當年在佛州帕克蘭高中經歷校園槍擊案的部分倖存者，在進入佛州大後，又經歷了另一次校園槍擊案。圖為民眾在帕克蘭校園槍擊案現場悼念罹難者。(美聯社)

佛羅里達州 立大學(FSU)17日發生的槍擊 案裡，據悉有部分學生曾經歷過2018年佛州帕克蘭(Parkland)市高中槍擊案，盡管都能僥倖避過死亡，但已是二次經歷「槍擊」。

在2018年帕克蘭瑪喬麗．史多曼．道格拉斯高中(Marjory Stoneman Douglas High School)槍擊案中，古滕伯格(Fred Guttenberg)的女兒也是17名死者之一。在FSU槍擊案發生後，他即時在X貼文指出，其女兒的高中同學，有些正在FSU就讀，這次可以說是二次經歷槍擊。

古滕伯格的貼文說：「美國已經崩潰了。我的女兒傑米(Jaime)在帕克蘭校園槍擊案中被殺害。她許多在那次槍擊案中幸運倖存下來的朋友，後來都去了佛羅里達州立大學。令人難以置信的是，他們中的一些人第二次遭遇校園槍擊」。

他在哀傷的貼文說，「身為父親，在帕克蘭槍擊事件發生後，我唯一的願望就是保證我們的孩子安全。但可悲的是由於許多人拒絕採取正確的措施來減少槍枝暴力，對於今天發生的事情，我並不感到驚訝。」

瑪喬麗．史多曼．道格拉斯高中在2018年2月14日情人節當天，時年19歲的學生克魯茲 (Nikolas Cruz)持半自動步槍闖入校內槍殺了17名學生與教職員，另外造成17人受傷，全國為之震驚，這也是美國歷史上死傷最嚴重的高中槍擊事件。

此案在2022年開審後，克魯茲雖逃過死刑，但獲判終身監禁不准假釋。

這宗致命槍擊案發生後，盡管倖存生還的學生發起改革槍械法的運動，但始終未能阻止校園槍擊案的頻頻發生。

至於古滕伯格的女兒傑米，遇害時年僅14歲，據「眾生相」(PEOPLE)雜誌早前報導，她是個舞蹈愛好者，夢想成為一名職業治療師，可惜永遠沒法實現。