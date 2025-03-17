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「主要證人是線民」德州女判死 被上訴法院推翻

編譯尤寶琪／即時報導
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聯邦上訴法院裁定，德州當地檢察官未能透露其主要審判證人是一名受雇的線民，因此推翻了一名阿馬里洛(Amarillo)婦女的死刑判決。

第五巡迴上訴法院(5th Circuit Court of Appeals)在上周以2：1的表決結果，將布蘭妮．馬洛．霍爾伯格(Brittany Marlowe Holberg)1998年謀殺案的判決送回審判法院，決定該如何審理。

霍爾伯格在被判處死刑後，已經獄中等待受刑長達27年了；蘭德爾郡(Randall County)檢察官在1998年是靠著一名為阿馬里洛市警局擔任秘密線人的監獄囚犯之證詞，成功將霍爾伯格定罪。該線人在2011年撤回了她的證詞，但德州刑事上訴法院和聯邦地區法院都未認定，檢察官有侵犯了霍爾伯格獲得公正審判的憲法權利。

但上訴法院不認同，表示線人證詞在陪審團定罪上扮演重要角色，而根據最高法院一項判決，檢方隱瞞應披露之訊息的做法，侵犯了霍爾伯格接受「正當程序」(due process)的權利。法官希金博坦(Patrick E. Higginbotham)代表多數派撰文指出，霍爾伯格一案是刑事司法系統的污點。

希金博坦寫到：「我們停下腳步是為了要承認，27年的死囚生涯是一個暗淡了事關生命訴訟程序光芒的現實，這也清楚地提醒著我們，死刑的法理學仍尚未完善。」

霍爾伯格是在23歲時，因涉嫌謀殺80歲男子托維裡(A.B. Towery)，而遭阿馬里洛陪審團判定死罪。霍爾伯格是一名性工作者，而托維裡則是她的客戶。霍爾伯格在審判期間聲稱，她刺傷托維裡是出於自衛，因為托維裡打傷她後腦後拒絕鬆手，自己是擔憂自身生命安全，為了保護自己才做出反擊。

但檢方則是提出了霍爾伯格獄友柯克帕特里克(Vickie Marie Kirkpatrick)的證詞；該證人聲稱霍爾伯格坦承殺害托維裡是「為了獲得金錢」，並表示「願意為了取得更多毒品再次下手」。

死刑 德州

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