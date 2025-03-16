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中國走線客藏皮卡被逮 從墨西哥偷渡費用漲到7.4萬

記者張聲肇／綜合報導
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一名中國無證客3月被美國驅逐到巴拿馬，被拘留數月後獲得30天人道釋放，但仍不知何去何從。(美聯社)
一名中國無證客3月被美國驅逐到巴拿馬，被拘留數月後獲得30天人道釋放，但仍不知何去何從。(美聯社)

加州聖耶斯德洛入境口岸(San Ysidro)邊境被捕的中國無證客告訴警方，墨西哥蛇頭要價7.4萬美元，僅負責用皮卡載人偷渡入美，其中5萬元頭款，2.4萬元抵達目的地後付清。

邊境巡警3月初查獲皮卡內藏了八名偷渡客，其中三人為中國人。警犬嗅出一輛加州車牌的黑色福特皮卡有異樣，立即通知反恐緝私小組，打開頂蓋，發現裡面藏有八人。

其中一名墨西哥人是因販毒罪服刑九年、至少已兩度被美國遣送出境過。

向警方自白，已付5萬元給蛇頭，和前妻在紐約會合後，再付2.4萬的中國人，叫林冉彬(Ranbin Lin譯音，後同)。另一名叫林麟(Lin Lin)的說，他付了3.5萬元給墨西哥蛇頭，負責把他從墨西哥偷渡到阿肯色州，他在那邊已找到工作。第三名叫郎俊傑(Jungie Lang)，由妻子安排，墨國走私集團負責把他送到洛杉磯。

皮卡駕駛人賈西亞(Luis Alberto Garcia Capistran)是墨西哥人，有美國簽證，負責到提璜納(Tijuana)旅館接人。美國政府對他提出「幫助、鼓動、帶無證移民進入美國，換取金錢利益」的刑事指控，這是聯邦重罪。

刑事辯護律師卡羅斯(Marc Carlos)說，這三名中國人非法入境的代價未免太高，近年來，偷渡中國無政客入境的費用已漲到4到6萬元。「我做這一行業很久了，還沒聽過光是入境，就要那麼多錢。」

他說，偷渡拉美裔從聖耶斯德洛入境，行情不過6000到1萬元，和走私毒品比起來，偷渡中國人獲利高、被抓到的處罰也較輕，檢察官認為這類案件會持續出現。

康諾佛檢察官(Mark Conover)說，中國人偷渡入境方式繁多且危險，搭車、坐船甚至乘水上摩托車的都有。

偷渡客 墨西哥 加州

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