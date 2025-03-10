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3嫌涉校園霸凌 路州男大生被凌虐致死

編譯俞仲慈／綜合報導
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南方大學學生為威爾遜舉辦守靈追悼會，死者父親(右)和家屬哀痛逾恆。(美聯社)
南方大學學生為威爾遜舉辦守靈追悼會，死者父親(右)和家屬哀痛逾恆。(美聯社)

路易斯安那州一所大學上個月底發生校園霸凌致死案，一名大三學生因為胸部遭連續重擊送醫不治，警方已經逮捕同校三名嫌犯。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，路州巴頓魯治市(Baton Rouge)「南方大學」(Southern University)5日為死者威爾遜(Caleb Wilson)舉辦守靈活動，一行人高舉死者遺照繞行校園，悼念這位因霸凌提前結束20歲生命的年輕人。

威斯爾的朋友向媒體表示：「威爾斯的光芒不會因為他過世而消逝，只會隨我們所有人而消逝，我們必須保證他的光芒閃耀在所有人心中，確保大家繼續抬頭挺胸前進，讓他站在我們肩膀上可以伸手觸及天際。」

報導指出，威爾遜在該校主修機械工程，目前大三，也是校園知名樂團「人性點唱機」(Human Jukebox)小喇叭演奏者，該樂團還曾獲邀在紐奧爾舉辦的美式足球超級盃(Super Bowl)場邊表演。

警方調查發現，威爾遜與其他同學參加校外一場未經核准的Omega Psi Phi兄弟會入會儀式，主嫌麥克雷(Caleb McCray)率領兩名同夥帶著拳擊手套對著威爾斯等八人拳打腳踢，消息傳出後引起該校其他同學不滿。

當威爾斯被麥克雷四次重捶胸部而「癱倒地上、失去知覺」時，在場竟沒有任何一人打電話報警、呼叫救護車。

巴頓魯治警局局長小莫爾斯(Thomas Morse Jr.)在記者會證實「威爾斯宣誓加入Omega Psi Phi兄弟會後，因為胸部遭到多次重擊，最終被霸凌致死。」並透露「威爾遜癲癇發作，喪失對身體的控制能力」，並強調除了右側胸腔有瘀傷，全身上下沒有其他傷痕。

根據東巴頓魯治聯邦檢察官摩爾(Hillar Moore)表示，23歲主嫌麥克雷已於本月6日被捕，儘管他向警方坦承「無意造成被害人死亡或重傷」，不過仍難逃過失殺人以及霸凌等刑事罪名指控，至於尚未公布姓名的兩名同夥也將面臨霸凌輕罪指控。

根據路州2018年通過的新法，凡霸凌行為造成被害人死亡或重傷，最高可判處1萬元罰鍰與五年有期徒刑。

「南方大學」大三學生威爾遜參加兄弟會入會儀式時，遭學者重捶胸部致死。(南方大學)
「南方大學」大三學生威爾遜參加兄弟會入會儀式時，遭學者重捶胸部致死。(南方大學)

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