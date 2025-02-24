「驕傲男孩」前領袖 被指國會外襲擊抗議者 一度被捕後獲釋

「驕傲男孩」(Proud Boys ) 前全國主席塔里歐(Enrique Tarrio)(右) 21日涉嫌在國會大樓附近，襲擊一名抗議他的女子而被逮捕，但經調查後獲釋放。(路透)

極右派組織「驕傲男孩」(Proud Boys ) 前全國主席塔里歐(Enrique Tarrio) 21日涉嫌在國會大樓附近，襲擊一名抗議他的女子而被逮捕，但經調查後獲釋放。

據悉，該名女子與其他人當時在國會附近舉行集會，抗議塔里歐等干犯 2021年1月20日國會暴亂，雖獲監禁但遭總統川普 特赦。

警方在調查後表示，事發於當天下午 2 時半左右，塔里歐剛舉行記者會後離去時，由於不滿該女子用手機靠近他的臉部拍攝，於是揮手打擊她的手機及手臂。警方強調，記者會及抗議集會「並無任何意外發生」。

警方表示，該名女子事後向在場警察報稱遇襲，警員之後逮捕了塔里歐，控告他犯有屬於輕罪的簡單攻擊罪，但到了當天晚上將他釋放並撤銷所有控罪。

據NBC新聞報導，在記者會上有抗議者不斷叫囂塔里歐及其他獲赦免的國會暴亂分子，同時大聲辱罵，在事件發生後，塔里歐被戴上手銬及搜身，並被關進警車。

塔里歐披控參與國會暴亂而犯有煽動陰謀罪，罪成後被判監 22 年，是同案中被判刑最重者。總統川普在上任後即履行競選承諾將他特赦，塔里歐從聯邦監獄 獲釋。

而塔里歐及「驕傲男孩」其他成員，聯同極右民兵組織守誓人(Oath Keepers)首領羅茲(Elmer Stewart Rhodes III) 就是在記者會一起宣布，他們打算就國會暴亂遭到起訴之事，向對司法部 提出訴訟。

羅茲也被因犯有煽動陰謀罪而獲刑18 年，同樣獲川普赦免釋放。

國會暴亂事件造成近140名守衛國會大廈的警察受傷，導致五5人死亡，超過1100名川普的支持者被檢控。

雖然塔里歐沒有親身參與衝擊國會的暴亂，但檢察官稱他是這次暴亂的策畫者及「首要組織者」，並在華盛頓市外指揮襲擊行動。