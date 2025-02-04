費城出事小飛機黑盒子 地下8呎找到 6死者身分確認

運輸部長達菲(前排中)在賓州州長夏皮羅(後排一)和費城市長派克(左一)的陪同下，視察小飛機出事地點。(美聯社)

1月31日傍晚在費城 民宅區墜毀小飛機的黑盒子，在地下八呎處找到，顯示撞擊地面力道之重。運輸部長達菲(Sean Daffy)2月3日在撞擊墜落地點探視，稱受影響地區相當「廣闊」。機上全部的六位罹難者身分已確認，但地面遭殃的第七人身分還沒公布。

運輸部長達菲3日在市府和州府官員陪同下，探視小飛機墜毀地點，他對受影響地區的廣闊以及消防人員和警方需要處理的問題感到驚訝，「這是人口非常稠密的地區」。

費城市長派克(Cherelle Parker)表示，墜毀事件有24人受傷，3日仍有四人還在醫院，其中兩人情況危急。至少11戶住家與數家商店嚴重損毀。「本市對傷亡與毀家毀店人員家屬同表哀傷，並為亡者祈禱。」

NBC地方台引述國家運輸安全委員會說，這架Learjet 55型飛機的飛行紀錄器(俗稱黑盒子)在現場地底八呎處找到，接近地面加強警示器也已尋獲，送到華府去鑑定有關資料。

運安會在聯邦航管局和地方有關當局偕同下，進行調查失事原因。

原定飛往墨西哥 的這架空中救護機當天下午6點左右從東北費城機場起飛後，不到一分鐘達1500呎高度後，突然墜落到羅斯福大道和柯特曼大街交會處。

無人機拍到的墜落情況「彷如恐怖電影」，運安會主席賀曼弟(Jennifer Homendy)以飛機「支離破碎」形容撞擊地面後的情況。

噴射營救航空公司(Jet Rescue Air)說，這架擔負「空中急救室」任務的小飛機，載著墨西哥籍11歲的病患古茲曼(Valentina Guzman Murillo)、她31歲的母親穆瑞友(Lizeth Murillo Ozuna )、41歲的梅札醫師(Dr. Raul Meza Arredondo)和41歲的醫護員羅培茲(Rodrigo Lopez Padilla)。46歲的機長孟妥亞(Alan Alejandro Montoya Perales)和43歲的副機長華瑞茲( Josue de Jesus Juarez Juarez)也當場死亡。