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華府空難開始從河裡清理殘骸 55具屍體已確認身分

編譯盧炯燊／即時報導
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1月29日一架軍用直升機與美國航空公司客機相撞，雙雙墜落波多馬克河。工作人員3日開始打撈飛機殘骸。(美聯社)
1月29日一架軍用直升機與美國航空公司客機相撞，雙雙墜落波多馬克河。工作人員3日開始打撈飛機殘骸。(美聯社)

一架軍用直升機與美國航空公司客機1月29日晚在華府雷根國家機場(Ronald Reagan National Airport)旁的上空相撞，雙雙墜落波多馬克河(Potomac River)。打撈人員3日開始打撈飛機殘骸，陸續吊出水面。預計打撈行動將持續數天，找到的殘骸將有助找出事故原因。

軍方今次出動兩艘駁船展開打撈工作，並由陸軍工程兵團負責。

打撈人員在東岸時間上午10時左右，利用駁船起重機從波多馬克河吊出第一塊殘骸，疑似是美航出事5342班機的引擎。到中午時，另一大片殘骸亦告出水，疑似是客機主體，包括窗戶和註冊號碼。殘骸吊起時，有些碎片散落出來。

飛機殘骸從河裡打撈出來後，由平板拖車運往機場的機庫展開調查研究，這是空難調查的一部分，專家透過殘骸將可找到事故原因的線索。

在完成對客機的打撈工程後，接著打撈直升機殘骸；同時會繼續找尋空難死者的遺體。事件中共有67人遇難，其中已確認了55人的身分。

指揮打撈工作的陸軍工程兵團上校佩拉(Francis B. Pera)表示，潛水員和打撈工人會遵守嚴格規定，如發現屍體將停止移動飛機殘骸，因為「有尊嚴的打撈」遺體比甚麼都重要。

他又說，任何時候都有超過300名救援人員參與打撈及搜尋遇難者遺體工作。

由於飛機殘骸所在位置的河水只有2.4公尺深，泥漿多得令河水混濁，有時能見度幾乎為零，成了搜尋及打撈工作的巨大挑戰。

有潛水人員早前表示，客機遇難者仍被安全帶綁住，導致無法即時將他們移出機艙。華盛頓特區消防及緊急醫療服務部門負責人唐納利(John Donnelly)表示，有信心找到所有遇難者遺體。

除大塊殘骸外，一些細小殘骸及乘客物件，包括窗口板、椅背和駕駛艙檢查表等，部分已隨水漂離搜尋範圍。

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