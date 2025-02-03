芝加哥歐海爾機場牽引車遭飛機撞上 駕駛受重傷

上個月29日華府 發生美國24年來最慘重的空難後，全國飛安事故頻傳；1日晚間在芝加哥 歐海爾國際機場(O'Hare International Airport)停機坪，發生一輛飛機牽引車與一架滑行中的飛機相撞，造成牽引機駕駛身受重傷。

根據哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，芝加哥當地時間1日晚上7時35分左右，威斯康辛航空(Air Wisconsin)6181航班降落在歐海爾國際機場後，在滑向航廈空橋時突然與飛機牽引車撞個正著。

警方調查發現，牽引機與飛機機翼相撞後翻覆，導致64歲男性駕駛被壓在車體下方，隨即送往路德會總醫院(Advocate Lutheran General Hospital)急救，由於駕駛頭部與下半身受創嚴重，一度傳出命危，所幸經過搶救後傷勢已經穩定。

芝加哥航空部門指出，威航機上乘客無人受傷，並強調「機場營運沒有受到嚴重波及」，因此意外發生後，安排機組人員與乘客全數下機，搭乘接駁巴士前往航站大廈。

聯邦航空管理局(FAA)表示，威航這架龐巴迪(Bombardier)CRJ-200型客機剛從密西根州卡拉馬祖(Kalamazoo)飛抵歐海爾機場，該公司是隸屬於美國航空(American Airlines)子公司美鷹航空(American Eagle)旗下的區域性航空業者。

美國航空發言人隨後公布聲明重申：「沒有什麼比客戶與團隊成員的安全更加重要，我們正在調查此一事件。」

報導指出，肇事的牽引車係由聯合航空工作人員操作，聯航強調「我們會盡全力確保該員獲得需要的支持與照顧」，同時FAA也將著手調查意外發生原因。

歐海爾國際機場停機坪碰撞事故前一天，一架醫療專機不幸在費城 墜毀，造成機上六人以及地面一人死亡；還有1月29日華府雷根國家機場(Reagan National Airport)附近發生美國航空客機與黑鷹直升機空中相撞、墜落在波多馬克河(Potomac River)，造成67人罹難。